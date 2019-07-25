«Катастрофа для демократов»: почему Трамп поблагодарил оппонентов за слушания о «российском вмешательстве»

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Москва якобы планировала получить выгоду в результате избрания главой Белого дома Дональда Трампа. Это обвинение прозвучало во время открытых слушаний в Палате представителей конгресса — Мюллер согласился ответить на вопросы законодателей о «российском вмешательстве». Экс-спецпрокурор повторил многие выводы, изложенные ранее в его докладе, и даже не исключил уголовного преследования Трампа после ухода с поста президента, однако отказался говорить о возможности импичмента. Сам американский лидер назвал слушания катастрофой для демократов. По мнению экспертов, ничего нового Мюллер не сказал, и никакого ущерба репутации Трампа это не нанесёт.

Россия планировала извлечь выгоду от победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, об этом заявил бывший спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер, выступая 24 июля на слушаниях в конгрессе. Юрист дал утвердительный ответ на вопрос о том, хотела ли Москва получить какие-то преимущества от победы одного из кандидатов на пост президента, а также подтвердил, что речь идёт именно о Дональде Трампе.

Кроме того, Мюллер сообщил, что Россия предпринимала активные попытки повлиять на исход выборов в США.

«Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы», — заявил Мюллер.

При этом экс-спецпрокурор отметил, что следствию так и не удалось найти улики, которые указывали бы на наличие сговора между Дональдом Трампом и российскими властями.

«Мы не нашли достаточных свидетельств вины», — заявил Мюллер, добавив в то же время, что не следует рассматривать его доклад как оправдание Трампа.

Говорить о возможности импичмента действующего главы государства Мюллер отказался, подчеркнув, что не собирается обсуждать это.

Вопросы, которые задавали экс-спецпрокурору конгрессмены, нередко повторялись. Так, его несколько раз спросили о том, считает ли он возможным возбуждение уголовного дела против Трампа после того, как тот покинет пост главы Белого дома. Мюллер всякий раз давал утвердительный ответ. Среди тех, кто задавал ему вопросы, были не только демократы, но и некоторые однопартийцы президента.

Конгрессмен-республиканец Кен Бак.

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© Anadolu Agency

Конгрессмен-республиканец Кен Бак спросил Мюллера, можно ли обвинить президента США после его ухода с поста в препятствовании правосудию на основании этических стандартов?

«Не могу сказать с уверенностью, поскольку не изучал этические стандарты, однако, согласно заключению отдела юрисконсульта, хотя прокурор и не может предъявить обвинение действующему президенту, он вправе продолжить расследование для выявления других причастных к заговору лиц», — ответил Мюллер.

Информационная отдача

Отчитываясь перед конгрессменами, Мюллер почти не отклонялся от текста своего доклада о «российском вмешательстве» в американские выборы, опубликованного ранее. Юрист в самом начале слушаний предупредил законодателей о том, что его показания будут носить ограниченный характер. Мюллер сослался на позицию Министерства юстиции, а также пояснил, что некоторые из рассматриваемых вопросов находятся сейчас в компетенции ФБР и Минюста.

Напомним, накануне Министерство юстиции направило Мюллеру письмо, в котором ведомство предупредило экс-спецпрокурора о необходимости держаться в рамках публичной версии доклада о «российском вмешательстве».

Reuters

Выступление Мюллера в конгрессе привлекло пристальное внимание общественности и СМИ — слушания транслировались по всем крупным телеканалам Соединённых Штатов. По данным опроса, проведённого совместно Reuters и Ipsos накануне слушаний, смотреть трансляцию собиралось 28% населения США, а более половины респондентов заявили, что дача Мюллером публичных показаний является важным событием.

По мнению экспертов, демократы настояли на проведении публичных слушаний с участием Роберта Мюллера в расчёте на медийный эффект — Демпартия намерена постоянно подогревать тему «сговора» Трампа с Россией вплоть до выборов 2020 года.

«Хотя Мюллер заявил, что будет излагать лишь факты, демократы рассчитывали, что он всё же даст свою личную оценку расследованию. Демократы ждали, что он официально обвинит Трампа в препятствии правосудию, чтобы начать процедуру импичмента», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Всё упирается в законодательный запрет на предъявление уголовного обвинения действующему президенту США, отмечают эксперты. Хотя в докладе Мюллера и говорится о том, что команда Трампа пыталась препятствовать правосудию, привлечь к суду главу государства по обвинению такой тяжести нельзя.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что на слушаниях в конгрессе Роберт Мюллер не сообщил ничего нового, все изложенные факты ранее уже фигурировали в докладе.

«Демократы инициировали слушания только для того, чтобы снова публично муссировать тему «российского вмешательства». А Мюллер просто повторил тезисы доклада», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Вмешательство без доказательств

Напомним, Демократическая партия не смогла смириться с поражением Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году и обвинила Дональда Трампа в сговоре с российскими властями, которые якобы повлияли на исход американской избирательной кампании.

Расследование этих обвинений было поручено спецпрокурору Роберту Мюллеру, команда которого на протяжении двух лет собирала материалы и опрашивала свидетелей по делу. Итоговый доклад был опубликован в апреле этого года, авторы расследования пришли к выводу о том, что Москва якобы действительно пыталась повлиять на исход президентских выборов в США, но подтвердить, что эти усилия как-либо координировались с командой Трампа, Мюллеру и его помощникам так и не удалось.

Тем не менее составители документа пришли к выводу, что это не является доказательством полной невиновности главы Белого дома.

«Авторы данного доклада не пришли к выводу, что президент совершил преступление, что, однако, не следует считать окончательным его оправданием», — отмечается в докладе.

Несмотря на это, в администрации Трампа приветствовали результаты расследования. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, доклад поставил точку в деле о сговоре и «российском вмешательстве».

Однако оппоненты президента из Демократической партии не считают доклад Мюллера достаточным основанием для прекращения нападок на действующего главу государства. По мнению бывшей соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон, документ всё-таки не поставил точку в вопросе «российского вмешательства».

«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось ещё столько всего, что мы ещё должны узнать и над чем работать», — заявила Клинтон.

Хиллари Клинтон

Reuters

© Carlos Barria

Кроме того, накануне слушаний с участием Роберта Мюллера директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжит попытки повлиять на избирательные процессы в США.

«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал Рэй, вновь не приведя никаких примеров «вмешательства».

В Москве эти обвинения опровергают. Как заявил накануне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Россия считает подобные утверждения безосновательными.

Обоснованный оптимизм

Заявление Мюллера о заинтересованности Москвы в победе Дональда Трампа прокомментировали в российском Совете Федерации. Как заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, заявления о «выгоде», на которую якобы рассчитывала Россия, смешны.

«Сейчас Мюллер просто идёт на поводу у демократов, чтобы хоть как-то подпортить имидж Трампа и в очередной раз бросить тень на Россию», — заявил сенатор.

При этом Дональд Трамп не считает, что показания экс-спецпрокурора в конгрессе нанесли улар по его репутации. Комментируя выступление Мюллера в Twitter, политик заявил, что демократов следует даже поблагодарить за проведение слушаний.

“This has been a disaster for the Democrats and a disaster for the reputation of Robert Mueller.” Chris Wallace @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2019 г.

Кроме того, Трамп процитировал слова ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса, который ранее назвал слушания в конгрессе «катастрофой для демократов, катастрофой для Роберта Мюллера».

По мнению экспертов, оптимизм Трампа имеет под собой достаточные основания. Как отметил Юрий Рогулёв, широко анонсированные слушания на практике ничем не грозят главе Белого дома.

«Никаких официальных обвинений всё равно нет. Демократы надеялись зацепиться за то, что Трамп якобы пытался повлиять на расследование «российского вмешательства», чтобы перекинуть мост к более веским обвинениям в сговоре с иностранным государством и начать процедуру импичмента. Но Сам Мюллер и его доклад подтвердили, что никакого сговора с Россией не было. И нынешнее выступление Мюллера — это всё ерунда для президента США», — подытожил эксперт.