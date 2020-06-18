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Катастрофа: 20 млн русских просто выкинули из своих квартир. Горбачёв забыл?

18 июня 2020, 10:00  •  296 • Политика
В свете обсуждения, мог ли подниматься во времена Горбачёва "карельский вопрос", понятным образом вспоминается катастрофа, которую пережили в недавнем времени наши сограждане. Распад государства и появившиеся на постсоветском пространстве горячие точки - дело рук той самой номенклатуры, которая довела до того, что 20 миллионов русских в своей стране оказались эмигрантами. Об этом в эфире напомнил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
Финский экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в своей книге сообщил, будто во времена правления Михаила Горбачёва обсуждался вопрос передачи Карелии финнам. Сам экс-президент Советского Союза утверждает, что впервые слышит о таких планах. "Ничего, да, да. Первый раз слышу", - сказал он в беседе с обозревателем "Комсомольской правды".
Однако в свете этой истории моментально всплывают иные "достижения" Горбачёва на высшем посту.
"Когда Горбачёв говорит, что он про Карелию не вёл переговоры, напомню, что Горбачёв развалил, потерял полстраны с точки зрения населения, треть - с точки зрения территории. Такой катастрофы в истории России не было никогда. Путин назвал это крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Это как-то всё время заминается. Но мы потеряли полстраны, без войны, на голом месте, ничего не предвещало", - жёстко отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
В эфире "Царьград.Главное" он напомнил о позиции Киргизии, которая не хотела выходить из состава Союза, но которой фактически пришлось это сделать.
"Киргизы потом много лет говорили, мол, мы вообще ни за что не голосовали, мы хотели остаться в Советском Союзе, нас никто не спросил. Там, где не было националистических правительств - их фактически создали, навязали. Если украинский "Рух" ЦРУ выращивался там со времён Шухевича и Бандеры и специально инфильтрировался в советские органы власти на Украине, для того чтобы, соответственно, дождаться часа и развалить. В Прибалтике это тоже поддерживалось бесконечно западниками, но этого не было в республиках Средней Азии. И в Закавказье это было совсем не в таком размере", - отметил он.
Фото: Царьград
Однако советская номенклатура взрастила сама эти настроения, которые в итоге обернулись для граждан колоссальными потрясениями.
"Довели страну до развала, распада, до гражданских войн, в которых погибло огромное количество людей, миллионы стали беженцами. 20 миллионов русских в своей стране оказались эмигрантами, их выкидывали из квартир. Величайшая катастрофа! И говорить в этой ситуации: "А вот про Карелию он не говорил…". А о чём они ещё не говорили, что они ещё не сдали? Да всё они сдали, были готовы. И потом Ельцин хотел суверенитеты дать "сколько возьмёте". И всё бы отвалилось, не нужно им было: номенклатурщикам нужна только власть. И власть для чего? Опять - для Майами, Лондона, чтобы себе забрать и унести. Страна их не интересует. Ни тогда не интересовала, ни сейчас", - резюмировал Малофеев.

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