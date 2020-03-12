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Катасонов подверг опасности Путина? Жириновский предложил изгнать депутата из Госдумы. Тот оправдался
12 марта 2020, 22:35 • 74 • Политика
Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова принудительно отправили на карантин из-за коронавируса. Владимир Жириновский предложил досрочно лишить сопартийца депутатских полномочий. Политик отрицает, что подверг коллег и президента России опасности.
Депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Катасонова отправили на принудительный карантин. Политик вернулся из отпуска во Франции, но вместо самоизоляции отправился на работу, подвергнув опасности заражения коронавирусной инфекции коллег и президента России Владимира Путина.
Сам депутат оправдывает свой поступок тем, что вернулся из Франции до того, как там был введён карантин из-за коронавируса, а в России были приняты дополнительные меры по сдерживанию инфекции. В этой связи, по словам политика, ему было непонятно, подпадает он под действие новых мер или нет.
Также Катасонов отрицает тот факт, что подверг главу государства риску заражения коронавирусом. Политик утверждает, что во время выступления президента России в Госдуме сидел от него достаточно далеко.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жёстко осудил поступок Сергея Катасонова. За это лидер партии предложил досрочно лишить сопартийца депутатских полномочий.
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