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Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
04 ноября 2020, 08:40 • 197 • Политика
В эфире телеканала Царьград экономист Валентин Катасонов высказался о крахе рубля и зависимости Центробанка от Америки. Называя виновного в крахе рубля, эксперт подчеркнул: "Без стеснения могу сказать…"
Валентин Катасонов в эфире "Ночи выборов" объяснил, почему России важны выборы в США. Проблема в том, что наш рубль, как ни парадоксально, зависит от американского доллара. Потому и курс российской валюты скачет на фоне манипуляций с долларом.
Как только начинаются валютные манипуляции, мы видим, как рубль падает, а доллар растёт. Как подчеркнул Катасонов, нормальный курс доллара - это 40-45 рублей. Однако сегодня у нас значение в два с лишним раза больше. Почему? Потому что кто-то начал свои манипуляции.
Валентин Катасонов уверен, что Центробанк обслуживает интересы Америки. Потому и экономика России никак не может показать лучшие значения. Регулятор вкладывается в американский доллар, закупая и ценные бумаги, и просто храня деньги на счетах именно в валюте США. По оценке Катасонова, сегодня на счетах ЦБ $120 млрд.
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