Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Главная / Политика

Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"

04 ноября 2020, 08:40  •  197 • Политика
В эфире телеканала Царьград экономист Валентин Катасонов высказался о крахе рубля и зависимости Центробанка от Америки. Называя виновного в крахе рубля, эксперт подчеркнул: "Без стеснения могу сказать…"
Валентин Катасонов в эфире "Ночи выборов" объяснил, почему России важны выборы в США. Проблема в том, что наш рубль, как ни парадоксально, зависит от американского доллара. Потому и курс российской валюты скачет на фоне манипуляций с долларом.
Как только начинаются валютные манипуляции, мы видим, как рубль падает, а доллар растёт. Как подчеркнул Катасонов, нормальный курс доллара - это 40-45 рублей. Однако сегодня у нас значение в два с лишним раза больше. Почему? Потому что кто-то начал свои манипуляции.
Кто играет против российского рубля? - спросил Катасонов в эфире Царьграда и сам же ответил: - Тот, кто скупает российскую валюту, создавая искусственный спрос. А кто скупает? Центральный банк. Без стеснения могу сказать, ЦБ - это филиал ФРС США.
Валентин Катасонов уверен, что Центробанк обслуживает интересы Америки. Потому и экономика России никак не может показать лучшие значения. Регулятор вкладывается в американский доллар, закупая и ценные бумаги, и просто храня деньги на счетах именно в валюте США. По оценке Катасонова, сегодня на счетах ЦБ $120 млрд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



197
Источник
Похожие новости
04 ноября 2020, 00:25
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
04 ноября 2020, 00:25
"Оборонялись все - от детей до стариков": Пегов рассказал о героическом месте в Карабахе
04 ноября 2020, 00:25
Лукашенко сместил посла, попросившего об отставке в день "тайной" инаугурации
04 ноября 2020, 06:50
"Представьте… забивать витрины на Тверской": Бутина возмутилась молчанием России по поводу США
04 ноября 2020, 03:10
Европе грозит развал через 40 лет: Политолог назвал истинного виновника теракта в Вене
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
31 октября 2020, 00:10
"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в Москве и Грозном
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
01 ноября 2020, 08:15
О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
31 октября 2020, 13:00
Дубинский внёс ясность в дело MH17: "Бук" был. Украинский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.