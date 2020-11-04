Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"

Валентин Катасонов в эфире "Ночи выборов" объяснил, почему России важны выборы в США. Проблема в том, что наш рубль, как ни парадоксально, зависит от американского доллара. Потому и курс российской валюты скачет на фоне манипуляций с долларом.

Как только начинаются валютные манипуляции, мы видим, как рубль падает, а доллар растёт. Как подчеркнул Катасонов, нормальный курс доллара - это 40-45 рублей. Однако сегодня у нас значение в два с лишним раза больше. Почему? Потому что кто-то начал свои манипуляции.

Кто играет против российского рубля? - спросил Катасонов в эфире Царьграда и сам же ответил: - Тот, кто скупает российскую валюту, создавая искусственный спрос. А кто скупает? Центральный банк. Без стеснения могу сказать, ЦБ - это филиал ФРС США.

Валентин Катасонов уверен, что Центробанк обслуживает интересы Америки. Потому и экономика России никак не может показать лучшие значения. Регулятор вкладывается в американский доллар, закупая и ценные бумаги, и просто храня деньги на счетах именно в валюте США. По оценке Катасонова, сегодня на счетах ЦБ $120 млрд.