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Катар выбрал новую стратегию энергетического развития
27 декабря 2018, 23:24 • 11 • В мире
Деньги пойдут на строительство инфраструктуры для транспортировки СПГ.
Автор:
Иваткина Мария
Более 20 миллиардов долларов Катар инвестирует в нефтегазовый сектор Соединённых Штатов. Об этом решении объявил министр энергетики, генеральный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби. Деньги пойдут на строительство инфраструктуры для транспортировки СПГ.
Катар выбрал новую стратегию своего развития. Теперь страна будет делать упор на экспорт сжиженного природного газа. В середине декабря министр энергетики Саад аль-Кааби заявил, что госкомпания Qatar Petroleum планирует инвестировать не менее 20 миллиардов долларов в энергетические проекты США. В первую очередь деньги будут направлены на возведение на американской территории комплексов по сжижению природного газа. Планы весьма определённые - катарская компания владеет контрольным пакетом акций терминала Golden Pass в Техасе и с высокой долей вероятности можно сказать, что новый проект будет реализован на территории этого американского штата. Согласно договору о намерениях, терминалы СПГ должны увидеть свет уже в середине следующего года.
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