Катар устроил фестиваль скидок

Автор:

Жуйков Денис

В конце декабря в Катаре стартовал грандиозный фестиваль скидок под названием Shop Qatar. В течение месяца (до 20 января 2019 года) жители страны, а также туристы могут приобрести товары и услуги за полцены, принять участие в розыгрыше ценных призов, в том числе роскошных автомобилей, и денежных призов стоимостью около миллиона долларов США. Очевидно, что попытка Саудовской Аравии и её «друзей» по блокаде эмирата провалилась – экономика Катара на подъёме, а перспективы её развития выглядят вполне оптимистично.

Распродажи проходят в 14 крупнейших гипермаркетах страны и 55 местных гостиницах. Помимо собственно скидок (до 50%), магазины и отели предлагают зрителям развлекательную программу, в том числе концерты звёзд, цирковые номера и, самое интригующее, возможность выиграть ценные призы. Среди них: суммы от 10 до 100 тысяч риалов (от 190 тысяч до 1,9 млн рублей), а также два роскошных автомобиля. Лотерея проводится раз в неделю.