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Катар устроил фестиваль скидок

28 декабря 2018, 15:39  •  38 • В мире
Финансовое положение эмирата позволяет устраивать мероприятия невиданной щедрости и размаха, даже несмотря на экономическую блокаду
Автор:
Жуйков Денис
В конце декабря в Катаре стартовал грандиозный фестиваль скидок под названием Shop Qatar. В течение месяца (до 20 января 2019 года) жители страны, а также туристы могут приобрести товары и услуги за полцены, принять участие в розыгрыше ценных призов, в том числе роскошных автомобилей, и денежных призов стоимостью около миллиона долларов США. Очевидно, что попытка Саудовской Аравии и её «друзей» по блокаде эмирата провалилась – экономика Катара на подъёме, а перспективы её развития выглядят вполне оптимистично.
Распродажи проходят в 14 крупнейших гипермаркетах страны и 55 местных гостиницах. Помимо собственно скидок (до 50%), магазины и отели предлагают зрителям развлекательную программу, в том числе концерты звёзд, цирковые номера и, самое интригующее, возможность выиграть ценные призы. Среди них: суммы от 10 до 100 тысяч риалов (от 190 тысяч до 1,9 млн рублей), а также два роскошных автомобиля. Лотерея проводится раз в неделю.

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