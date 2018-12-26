Катар пообещал Судану помочь справиться с правительственным кризисом

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани выразил поддержку Судану во время телефонного звонка президенту Омару Баширу. В среду, 19 декабря, в Судане начались массовые антиправительственные протесты.

Катар пообещал поддержку президенту Судана, в котором уже неделю продолжаются массовые антиправительственные протесты. В телефонном разговоре эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани выразил поддержку суданскому лидеру Омару Баширу.

Как сообщает Reuters, шейх Тамим заявил, что его страна поддерживает Судан. Официальная Доха также выразила готовность "предложить все необходимое, чтобы помочь Судану преодолеть это испытание".

Катар также поддержал власти Судана обеспечить стремление к стабильности и безопасности.

Напомним, в среду, 19 декабря, жители Судана начали активные протесты из-за ухудшения экономического положения. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. Протестующие также выступили против президента Башира, призвав политика, который находится у власти уже 29 лет, уйти в отставку.

Россия в последние годы стала активно развивать отношения с Суданом, напоминает News.ru.

В частности, суданский лидер Аль-Башир приезжал к Владимиру Путину в Россию в 2017 и 2018 годах. Кроме того, несколько раз в Судане был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как можно предположить, Москва хочет иметь дополнительного союзника в арабском мире.