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Катар объявил о скором завершении строительства двух стадионов для ЧМ-2022
26 декабря 2018, 21:24 • 68 • В мире
Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время. Ранее в Дохе опровергли возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу 2022 года
Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
На данный момент в столице Катара – Дохе – уже функционирует арена "Халифа", на которой также состоятся матчи ЧМ-2022.
К мундиалю будет построено или реконструировано восемь стадионов, отмечает ТАСС. В сообщении пресс-службы организационного комитета сказано, что Доха намерена удивить болельщиков.
"Все наши стадионы спроектированы таким образом, чтобы пребывание на них было максимально комфортным", - сказано в релизе.
При этом ранее в СМИ появилась информация, будто ЧМ, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, будет проведен в том числе в соседних с Катаром странах. Однако официально Доха опровергла подобную возможность.
Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер ранее подчеркнул, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении спортивного мероприятия.
Как сообщалось ранее, Катар, перенявший эстафету мирового первенства по футболу у России, намерен перенять опыт с внедрением паспортов болельщиков.
Церемония передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу состоялась в июле этого года в Москве.
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