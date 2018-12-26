Катар объявил о скором завершении строительства двух стадионов для ЧМ-2022

Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время. Ранее в Дохе опровергли возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

На данный момент в столице Катара – Дохе – уже функционирует арена "Халифа", на которой также состоятся матчи ЧМ-2022.

К мундиалю будет построено или реконструировано восемь стадионов, отмечает ТАСС. В сообщении пресс-службы организационного комитета сказано, что Доха намерена удивить болельщиков.

"Все наши стадионы спроектированы таким образом, чтобы пребывание на них было максимально комфортным", - сказано в релизе.

При этом ранее в СМИ появилась информация, будто ЧМ, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, будет проведен в том числе в соседних с Катаром странах. Однако официально Доха опровергла подобную возможность.

Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер ранее подчеркнул, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении спортивного мероприятия.

Как сообщалось ранее, Катар, перенявший эстафету мирового первенства по футболу у России, намерен перенять опыт с внедрением паспортов болельщиков.

Церемония передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу состоялась в июле этого года в Москве.