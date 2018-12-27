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Катар наращивает военную силу

27 декабря 2018, 23:24  •  10 • В мире
К 2025 году эмират намерен удвоить личный состав военно-морского флота
Автор:
Жуйков Денис
В конце ноября Доха заявила о намерении модернизировать и нарастить свои вооружённые силы. На подобное заявление эмират подвигли его соседи, которые с 2017 года перекрыли сухопутное, морское и авиационное сообщения с Катаром, обвинив последний в поддержке террористов.
В ближайшие годы Катар собирается закупить 72 истребителя: 36 американских F-15, 12 французских «Рафалей» и 24 «Еврофайтера Тайфун». Как ожидается, первые шесть самолётов F-15 прибудут в страну уже в начале 2021 года. К 2025 году личный состав ВМФ будет увеличен с 3000 до 7000 человек, а уже в 2019 году начнётся строительство новой военно-морской базы к югу от Дохи, способной вместить до 6000 человек. В планах министерства обороны также значится закупка четырёх итальянских корветов и десантного корабля. Отвечая на вопросы журналистов о необходимости значительного по меркам небольшого Катара перевооружения, министр обороны страны Халид аль-Аттийя изящно отметил, что «мы не хотим взваливать весь груз ответственности за собственную безопасность на плечи наших друзей. Настал момент, когда мы должны защитить себя сами».

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