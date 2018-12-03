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Катар намерен выйти из ОПЕК, заявил министр энергетики
03 декабря 2018, 10:54 • 201 • Политика
Катар намерен покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), заявил министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Саду.
Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Саду, как сообщает AFP, заявил о желании страны выйти из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Напомним, Организация создавалась для контроля цен на нефть, чтобы стабилизировать рынок. Россия, в том числе работает с ОПЕК. В составе организации 15 государств.
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