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Катар намерен выйти из ОПЕК, заявил министр энергетики

03 декабря 2018, 10:54  •  201 • Политика
Катар намерен покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), заявил министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Саду.
Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Саду, как сообщает AFP, заявил о желании страны выйти из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Напомним, Организация создавалась для контроля цен на нефть, чтобы стабилизировать рынок. Россия, в том числе работает с ОПЕК. В составе организации 15 государств.

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