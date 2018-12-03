Катар намерен выйти из ОПЕК, заявил министр энергетики

Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Саду, как сообщает AFP, заявил о желании страны выйти из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Напомним, Организация создавалась для контроля цен на нефть, чтобы стабилизировать рынок. Россия, в том числе работает с ОПЕК. В составе организации 15 государств.