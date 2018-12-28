Катар и Россия: Инвестиции противоположностей

Автор:

Жуйков Денис

Противостояние Катар – Саудовская Аравия заставило Доху искать новых союзников. Одним из них – постепенно и пока ещё далеко не явно – становится Москва. На днях, выступая перед студентами МГИМО, посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя отметил, что эмират очень заинтересован в создании условий, способствующих увеличению инвестиций в российскую экономику.

Посол честно заявил, что деньги – это один из главных активов Катара, а его, посла, задача – способствовать правильному вложению этих денег в России. Наиболее привлекательными сферами для вложений в российской экономике катарцы полагают инфраструктуру и недвижимость, а также сельское хозяйство. При этом Катар не столько интересует сама сельскохозяйственная продукция (благо прокормить 2,4 млн человек одной из богатейших стран мира несложно), сколько возможность стать эдакой перевалочной базой для транспортировки российской продукции в другие страны.