«Катар должен заплатить за присутствие войск США в Сирии»

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар должен отправить свои сухопутные войска для участия в гражданской войне в Сирии, если власти Катара не хотят лишиться поддержки Соединенных Штатов. 25 апреля Аль-Джубейр сказал, что Доха должна «заплатить за присутствие американских войск в Сирии» и поддержать интервенцию США в САР.

Иначе, по словам саудовского министра, президент США Дональд Трамп может отказаться от покровительства Вашингтона Катару и ликвидировать американскую военную базу на территории страны. Без поддержки США, отметил Аль-Джубейр, правящий в Катаре режим будет «свергнут меньше, чем за неделю», сообщает ФАН.

В 2017 году Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив Доху в поддержке террористов. Кувейт выступал посредником в «аравийском кризисе», но примирить игроков в регионе не сумел.

При этом Катар выступает за свержение действующего президента Сирии Башара Асада. По словам эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани, его позиция по войне в Сирии совпадает с мнением лидера США Дональда Трампа — необходимо силами международной коалиции и «умеренной оппозиции» противостоять «атакам Асада». Отметим, что власти Катара, несмотря на поддержку операции «Непоколебимая решимость», не намереваются вводить в Сирию свои войска.

«В то же время Катар поддерживает инициативу России, США и Турции принести мир и безопасность в Сирию. Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать наших друзей и союзников в стремлении установить мир в этой стране», — заявлял ранее министр обороны Катара Халид бен Мохаммад аль-Аттыйа.

Власти Катара подчеркивают, что готовы участвовать в любых мирных переговорах по вопросу Сирии. По словам посла Катара в России Фахада Мухаммеда аль-Аттыйя, его страна может стать площадкой для проведения переговоров по политическому урегулированию в Сирии.

При этом дипломат добавил, что Россия могла бы возглавить процесс мирных переговоров — Доха «высоко оценивает усилия Москвы по установлению мира в САР». Российскую сторону Катар оценивает как лидирующую в деле урегулирования и примирения враждующих сторон в Сирии.

26 марта эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва играет значительную роль в решении проблем арабского мира, передает RT.

«Мы рассчитываем на наших российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, зная, что Россия играет значительную роль в том, что касается решения проблем арабского мира. У вас исторические отношения со странами арабского мира», — сказал он.

3 апреля президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили преодоление конфликта между странами Персидского залива и усиление позиций Ирана в регионе.

«Президент Трамп поблагодарил эмира за приверженность Катара борьбе с терроризмом и экстремизмом и их финансированием. Лидеры также обсудили все более и более необдуманное поведение Ирана в регионе и угрозу, которую он представляет региональной стабильности», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Стороны также обсудили препятствия на пути восстановления единства в совете стран Персидского залива.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что

14 апреля ВМС США, Франции и Великобритании нанесли удар с использованием крылатых ракет «Томагавк» при поддержке авиации по объектам в Сирии.

По российским данным, по Сирии были выпущены 103 ракеты, из них силы ПВО Сирийской арабской армии сбили 71 ракету. При этом Пентагон заявляет, что было выпущено 105 ракет и все они поразили намеченные цели. Однако это опровергается тем, что сирийцы нашли две ракеты неразорвавшимися и отправили их в Москву на изучение.

В своем обращении к американской нации от 14 апреля Трамп заявил, что с надеждой ждет скорейшего возвращения «воинов США» на родину.

Еще в конце марта 2018 года Дональд Трамп заявил, что считает излишним пребывание военных вооруженных сил США в Сирии после завершения операции «Непоколебимая решимость» против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация). Впоследствии постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не завершат «все свои задачи».