Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне

В пятницу, 18 октября, в Барселоне прошли массовые акции протеста в поддержку каталонских политиков, которых суд приговорил к продолжительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости региона в 2017 году. В демонстрациях приняли участие более полумиллиона человек, в том числе из других городов автономии. Манифестации и сопровождающие их беспорядки продолжаются уже пять дней — с момента оглашения приговора. Эксперты отмечают необычный характер протестов, поскольку каталонцы, как правило, не прибегают к насилию. По мнению аналитиков, несмотря на массовость демонстраций, правительство Испании не пойдёт на уступки, поскольку в этом случае правящая партия потеряет позиции перед выборами, которые намечены на 10 ноября.

18 октября в Каталонии прошла общерегиональная забастовка, организованная студенческими и рабочими профсоюзами. Протестующие перекрыли несколько автотрасс, общественный транспорт ходит с увеличенными интервалами, более 50 авиарейсов из Барселоны отменены, сообщает испанская газета El Pais. Тысячи человек в разных городах Каталонии приняли участие в «Марше свободы», который стартовал три дня назад, а в пятницу пять колонн демонстрантов из городов Жирона, Вика, Берга, Таррега и Таррагона вошли в Барселону.

По данным правоохранительных органов, на улицах столицы автономии собралось более полумиллиона граждан.

При этом пятничные протесты сопровождаются беспорядками. Часть демонстрантов вступила в столкновение с полицией, забрасывая их камнями и петардами, а те в ответ применили слезоточивый газ. Как сообщает издание El Pais, 17 человек были задержаны, 62 обратились за медицинской помощью.

При этом ранее министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка сообщал, что с понедельника, когда начались протесты, 207 офицеров полиции получили различные ранения, повреждено около 100 полицейских автомобилей, сожжено более 800 контейнеров, 128 человек были арестованы за участие в беспорядках.

Из-за протестов в Барселоне прекратил работу собор Саграда Фамилия — главная достопримечательность города. Также решается вопрос о переносе даты футбольного матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом», который должен был состояться 26 октября в столице Каталонии.

Причиной массовых протестов в испанской автономии стал приговор, вынесенный 14 октября Верховным судом страны 12 бывшим чиновникам и общественным деятелям, причастным к организации и проведению референдума о независимости 1 октября 2017 года. Трое участников процесса были оштрафованы, а девять человек получили реальные сроки лишения свободы. Самое серьёзное наказание, 13 лет заключения, получил бывший заместитель главы Каталонии, лидер партии «Левые республиканцы» Ориол Жункерас.

Бывшие советники правительства Рауль Ромева, Жорди Туруль и Долорс Басса приговорены к 12 годам. Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель приговорена к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения, бывшие советники каталонского правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль — к 10 годам и 6 месяцам, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес — к 9 годам заключения. Организацию референдума Верховный суд квалифицировал как подстрекательство к мятежу и как нарушение общественного порядка.

В тот же день был выписан ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Бельгии. Правительство этой страны ранее отклоняло запросы об экстрадиции, направленные властями Испании. В пятницу бывший глава Каталонии вместе со своими адвокатами добровольно предстал перед бельгийскими властями после известия о том, что власти Испании направили очередной запрос о его экстрадиции. Однако бельгийский суд не только не арестовал Пучдемона, но даже не обязал вносить залог. А в прокуратуре Брюсселя сообщили, что смогут приступить к анализу испанского ордера на арест только на следующей неделе, после получения официального перевода документа.

Оценка протестов

Нынешний глава правительства автономии Ким Торра, входящий в партию «Вместе за Каталонию», которую возглавляет Пучдемон, вначале поддержал протестующих. 14 октября он высказался за амнистию осуждённым организаторам референдума. Кроме того, Торра напомнил о давней идее своей партии провести новый референдум о независимости, предположительно, в 2020 году. Однако уже 16 октября в телеобращении он осудил столкновения протестующих с полицией.

«Движение за независимость не является насильственным и не должно попадать в ловушки или поддаваться на провокации. Независимость — это созидание, а не разрушение. Она не направлена против кого-то, она — на пользу всем. Поэтому я прошу сохранять спокойствие, быть решительными, корректными и не прибегать к насильственным методам», — заявил Торра.

С призывом воздерживаться от насильственных акций к протестующим обратился и исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес.

Слезоточивый газ и «коктейли Молотова» в Каталонии

17—18 октября в Брюсселе прошёл саммит ЕС, но его участники не обсуждали события, происходящие в Испании. Официальная позиция Европейского союза по отношению к беспорядкам в Барселоне пока не озвучена. Однако ЕС никогда не заявлял о поддержке сторонников независимости Каталонии.

Что касается позиции России по этому вопросу, то её ранее озвучил президент страны Владимир Путин.

«У нас с очень большим пиететом относятся к Испании и испанскому народу, его истории. У нас хорошие, глубокие отношения, исторические корни очень хорошие. Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы страны Европы разваливались одна за другой», — заявил российский лидер в июне 2019 года во время Петербургского международного экономического форума.

При этом эксперты обращают внимание на необычность нынешних протестов Каталонии — недовольство протестующих сопровождается большим количеством эксцессов: драками с полицией, вандализмом, хулиганством.

«Это новое явление для Каталонии. Ранее все протесты здесь носили исключительно мирный характер. Сами лидеры каталонских националистов — те, которые находятся у власти, и те, которые находятся в тюрьме, призывают протестующих не прибегать к насилию», — подчеркнула в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Насильственный характер нынешних выступлений она связывает с тем, что протесты носят в значительной мере стихийный характер, а роль их координатора и организатора берут на себя политические силы, считающиеся маргинальными. Так, «Марш свободы» был созван при поддержке радикальной организации «Комитеты защиты республики».

«Среди протестующих много молодёжи и разных радикалов, прежде всего, ультралевых», — объясняет причину беспорядков Черкасова.

Беспорядки ничего не изменят

Масштабные протесты свидетельствуют о том, что идеи независимости имеют большую популярность в каталонском обществе, считают эксперты. Вместе с тем они подчёркивают, что вряд ли протестующие добьются своих целей.

Черкасова отмечает, что власти и так пошли на уступки, потому что приговор, который вынес Верховный суд, оказался значительно мягче, чем ожидалось. В ходе судебного разбирательства было снято самое тяжёлое обвинение — в мятеже, которое наказывается тюремным заключением на 25 лет. Судьи пришли к единогласному решению, что мятежа не было, и оставили только обвинения в бунте, растрате государственных средств и неповиновении.

«Теперь приговор вступил в законную силу, и никакие уличные протесты, демонстрации, беспорядки, забастовки и тому подобные мероприятия, которые мы сейчас наблюдаем в Каталонии, изменить этого не могут. Обвиняемые будут находиться в заключении по крайней мере половину срока. Далее за хорошее поведение, как во всех тюрьмах мира, они могут ходатайствовать о смягчении приговора», — считает Черкасова.

Глава Каталонии Ким Торра

© Albert Gea/Reuters

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что протесты в Каталонии долго не продлятся и постепенно будут ослабевать.

«Они бы имели шансы на успех, если бы получили поддержку какой-то организационной силы. Но они не вызвали восторга даже у лидеров ведущих партий Каталонии, выступающих за независимость, которые находятся у власти в автономии», — говорит он.

При этом, по словам политолога Владимир Оленченко, население Каталонии вовсе не однородно по вопросу о независимости.

«Да, мы видим активистов, их много, они шумные и радикальные. Но нельзя забывать, что, согласно всем социологическим опросам, большая часть населения Каталонии настроена достаточно умеренно. Каталонцы хотели бы большей обособленности от Мадрида, но не очень ясно себе представляют, как это должно быть на практике. В любом случае, вступать в жёсткую конфронтацию с властями Испании они не хотят. Такой же позиции придерживается руководство Каталонии», — сказал Оленченко в беседе с RT.

Последствия беспорядков в Каталонии

По мнению Владимира Швейцера, испанские власти «ни на шаг не отступят» под давлением протестующих. И дело не только в радикальном характере протестов, но и в том, что 10 ноября в Испании состоятся парламентские выборы, а Санчес и правящая Социалистическая партия не хотят демонстрировать избирателям свою слабость. Однако всё же события в Каталонии не останутся без последствий, считает эксперт.

«Скорее всего, какие-то переговоры не только о Каталонии, а вообще по федерализации Испании могут состояться. Но только тогда, когда пройдут выборы и появится новое правительство», — предположил Швейцер.