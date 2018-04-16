Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для самой младшей группы: в России за четыре года доступность яслей выросла почт...
Атака США стоила 100 млн долларов, но пользы не принесет
Полпред Порошенко: выход Украины из СНГ предусматривает денонсацию отдельных дог...
Что случилось с Познавательным ТВ и куда пропал Войтенков?
Главная / В мире

Каталония снова требует независимости от Испании

16 апреля 2018, 16:24  •  24 • В мире
Це Європа – в ЕС могут появиться первые политически заключённые
В столице Каталонии Барселоне в воскресенье 315 000 человек приняли участие в массовых протестах с требованием освободить девятерых каталонских политиков, причастных к поведению референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, когда 90,18% принявших участие в референдуме каталонцев сказали независимости «да».
Демонстранты несли красно-желтые флаги Каталонии и скандировали: «Пучдемон – президент!», «Свободу политическим заключённым!»
Каталонским политикам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в антигосударственном мятеже. Многие каталонцы уверены, что Мадрид намеренно сформулировал обвинение так жёстко, чтобы иметь основания для вынесения максимально сурового приговора.
О массовом характере поддержки арестованных политиков и о влиятельных силах, которые стоят за организацией этой поддержки, говорит то, что протестующие съехались со всей Каталонии на 957 автобусах. При себе они имели жёлтые ленточки – знак поддержки каталонского суверенитета. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала назвал использование ленточек оскорбительным и заявил, что в Испании нет политических заключённых, есть заключённые-политики.
Его словам противоречит решение немецкого суда земли Шлезвиг-Гольштейн: 5 апреля суд отказал в экстрадиции президента Женералитета Каталонии и главного сторонника независимости Карлоса Пучдемона в Испанию на том основании, что в таком случае он стал бы первым политзаключённым в Евросоюзе.
Мадрид ввёл в Каталонии прямое правление и препятствует формированию местного правительства. Находящийся под арестом вице-президент Каталонии Ориол Жункерас призвал сограждан поддержать идею создания местных органов власти, чтобы дальше добиваться автономии региона.
Ситуация в Испании вскрывает масштаб тлеющих национальных противоречий в Европе. В Бельгии существуют трения между франкоязычными валлонцами и фламандцами, разговаривающими на голландском языке; в Италии – между немецкоязычным населением Южного Тироля и итальянцами; в Польше – между поляками и силезцами, требующими признать их язык отдельным от польского и предоставить Силезии автономию; в Румынии – между трансильванскими венграми и трансильванскими румынами и т. д.
По материалам СМИ
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
24
Источник
Похожие новости
15 апреля 2018, 17:24
Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
16 апреля 2018, 09:39
«Мнимая готовность»: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии
15 апреля 2018, 23:54
«Наказывают за роль в международных делах»: США готовятся в понедельник расширить санкции против России

15 апреля 2018, 20:39
«Новые удары приведут к мировому хаосу»: Путин обсудил с Рухани ситуацию в Сирии
15 апреля 2018, 23:54
«Зачистка внутриполитического поля»: почему британские СМИ вновь заговорили о хакерах из России
15 апреля 2018, 10:54
Избрание политического курса: сможет ли сторонник сближения с Россией стать президентом Черногории
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 апреля 2018, 15:39
У безумного Трампа дуркуют даже умные «Томагавки»
13 апреля 2018, 07:09
Война с Америкой в Сирии: на грани или уже за гранью?
13 апреля 2018, 07:09
И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк
11 апреля 2018, 09:09
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну
12 апреля 2018, 08:24
Крымский сценарий разгрома России
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
15 апреля 2018, 01:09
«Издевательство над людьми»: украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.