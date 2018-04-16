Каталония снова требует независимости от Испании

Це Європа – в ЕС могут появиться первые политически заключённые

В столице Каталонии Барселоне в воскресенье 315 000 человек приняли участие в массовых протестах с требованием освободить девятерых каталонских политиков, причастных к поведению референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, когда 90,18% принявших участие в референдуме каталонцев сказали независимости «да».

Демонстранты несли красно-желтые флаги Каталонии и скандировали: «Пучдемон – президент!», «Свободу политическим заключённым!»

Каталонским политикам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в антигосударственном мятеже. Многие каталонцы уверены, что Мадрид намеренно сформулировал обвинение так жёстко, чтобы иметь основания для вынесения максимально сурового приговора.

О массовом характере поддержки арестованных политиков и о влиятельных силах, которые стоят за организацией этой поддержки, говорит то, что протестующие съехались со всей Каталонии на 957 автобусах. При себе они имели жёлтые ленточки – знак поддержки каталонского суверенитета. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала назвал использование ленточек оскорбительным и заявил, что в Испании нет политических заключённых, есть заключённые-политики.

Его словам противоречит решение немецкого суда земли Шлезвиг-Гольштейн: 5 апреля суд отказал в экстрадиции президента Женералитета Каталонии и главного сторонника независимости Карлоса Пучдемона в Испанию на том основании, что в таком случае он стал бы первым политзаключённым в Евросоюзе.

Мадрид ввёл в Каталонии прямое правление и препятствует формированию местного правительства. Находящийся под арестом вице-президент Каталонии Ориол Жункерас призвал сограждан поддержать идею создания местных органов власти, чтобы дальше добиваться автономии региона.

Ситуация в Испании вскрывает масштаб тлеющих национальных противоречий в Европе. В Бельгии существуют трения между франкоязычными валлонцами и фламандцами, разговаривающими на голландском языке; в Италии – между немецкоязычным населением Южного Тироля и итальянцами; в Польше – между поляками и силезцами, требующими признать их язык отдельным от польского и предоставить Силезии автономию; в Румынии – между трансильванскими венграми и трансильванскими румынами и т. д.