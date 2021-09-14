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Каталония снова требует независимости от Испании

14 сентября 2021, 20:05  •  115 • В мире
В Барселоне народ вышел на улицы с требованием предоставить независимость Каталонии. Организатор протеста, Национальная каталонская ассамблея (Assamblea Nacional Catalana), сообщила о 400 тыс. участников, местное отделение МВД говорит о 108 тыс. В демонстрации приняли участие члены регионального правительства Каталонии, в т.ч. глава генералитета Пере Арагонес.
«Мы должны делать всё возможное, чтобы мы могли гордиться нашей страной, и это возможное называется "Каталонская республика"»,
- провозгласил Арагонес.
Марш проходил под лозунгом "Добудем независимость в борьбе!" и стал первым подобным актом протеста после освобождения из заключения девятерых лидеров Каталонии по обвинению в сепаратизме. Обвиняемые организовали референдум об отделении Каталонии от Испании в 2017 году, им грозили большие сроки, но власти предпочли их помиловать, чтобы снизить накал сепаратистских настроений.
Это не помогло. Протестующие несли в руках плакаты "Хотим быть независимыми сейчас", "Правительство, иди на компромисс: давай независимость".
Хотя Мадрид и Барселона поддерживают диалог, их отношения далеки от безоблачных. Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что центральное правительство не выделит 1,7 млрд. евро на модернизацию барселонского аэропорта из-за непонимания, на которое Мадрид будто бы натолкнулся в диалоге с правительством Каталонии.
Каталонцы ответили, что не променяют судьбы репрессированных каталонцев на аэропорт.
На выборах в парламент Каталонии в феврале 2021 года сторонники независимости получили более 50% голосов – рекордный показатель за всё время движения за независимость.
Растущее напряжение между каталонцами и испанцами, корсиканцами и французами, фламандцами и валлонами, англичанами и шотландцами свидетельствует о том, что так называемое европейское единство осталось в прошлом.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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