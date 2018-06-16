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Каталония откроет посольства по всему миру

16 июня 2018, 18:09  •  56 • В мире
Каталонцы продвигают идею своей независимости на мировой арене
Министр иностранных дел Каталонии Эрнест Марагалл объявил о планах каталонских властей в ближайшее время вновь открыть дипломатические представительства в Берлине, Риме, Женеве, Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе.
Затем такие представительства появятся в Париже, Лиссабоне и странах Северной Европы. Далее – в Северной Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.
Это – ответ каталонцев на действия Мадрида, добившегося ранее закрытия за рубежом 11 посольств Каталонии. Каталонцы, однако, намерены продвигать идею своей независимости на мировой арене.
Наиболее важные функции будут возложены на представительство в Брюсселе – налаживание диалога со странами Европейского союза и учреждениями ЕС в целях укрепления каталонской экономики и сохранения за нею позиций в Европе.
Эрнест Марагалл призвал Евросоюз к выработке более чётких критериев для диалога с Каталонией, а Испанию – не к противодействию каталонской независимости, а к взаимодействию с ней.
2 июня новое правительство Каталонии во главе с Кимом Торрой приняло присягу, закончив семимесячный период прямого правления Мадрида. В состав правительства не вошли политики, арестованные в связи с референдумом о независимости в октябре 2017 г. При этом Торра – близкий идейный соратник Карлоса Пучдемона, бывшего президента Женералитета Каталонии, которого Мадрид считает главным инициатором референдума о независимости.
Евробюрократии всё больше приходится сталкиваться с противостоящей ей силой – растущим недовольством европейских регионов централизованной политикой Брюсселя.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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