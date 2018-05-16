Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны • 34 • Аналитика







В Мадриде, несмотря на то, что парламент региона был переизбран, вновь считают любые действия и решения каталонского женералитата, направленные на получение независимости или даже восстановление автономии, незаконными. Однако никаких реальных мер против решения народных избранников пока не предпринимают. От применения силовых методов испанские власти уклоняются уже с октября прошлого года. Тогда жёсткое противодействие участию населения в референдуме о независимости и разгоны демонстраций едва не привели к реальному разрыву и гражданской войне.





Сразу после избрания Жоаким Торра, за кандидатуру которого проголосовали 66 каталонских парламентариев, при 65 против, заявил о том, что считает «законным премьером» Карлеса Пучдемона, остающегося за границей. В Каталонии, как известно, продолжают весьма активно отстаивать не автономный статус региона, а полную независимость от Испании. В апреле в Барселоне, а также в нескольких крупных городах области прошли манифестации в поддержку октябрьской декларации о независимости.



При этом бывший лидер мятежного региона Пучдемон заранее объявил, что не будет претендовать на пост главы каталонского правительства и предложил кандидатуру нынешнего премьера. Напомним, формально во главе Каталонии сейчас находится первый заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Премьер страны Мариано Рахоя назначил её сразу после введения в действие статьи 155 испанской конституции, которая фактически лишила Каталонию автономного статуса.







Крайне любопытно, как пройдёт, и пройдёт ли вообще смена власти в Каталонии. До проведения выборов главы региона Саэнс де Сантамария пыталась взять на себя большинство функций отстранённого руководства Каталонии, однако насколько реальной властью обладает она в регионе, сегодня сказать очень сложно. Она редко появляется на публике, каталонская пресса утверждает, что руководит Саэнс де Сантамария в основном из Мадрида, и дело ограничивается главным образом финансами.



Каталонские СМИ продолжают утверждать, что центральные власти попросту грабят мятежный регион. При этом пока нигде не говорится, насколько успешными оказались попытки самих каталонских властей пресекать отток средств в центральную казну. Достаточно показательным в этом отношении является сам факт избрания Жоакима Торра. Дело в том, что ранее суд Испании запретил заочное избрание Пучдемона в Каталонии. Получается, что каталонские парламентарии фактически признали это решение, хотя формально выдвижение Пучдемона всё же состоялось. Но дальше этого члены Женералитата не пошли.



Вряд ли стоит делать из этого вывод, что они «испугались», как поспешили написать некоторые испанские жёлтые издания. Тот факт, что Германия пока не выдаёт того же Пучдемона Мадриду, прикрываясь при этом красивыми сентенциями про основополагающие права граждан ЕС, ровным счётом ничего не значит. Судя по всему, для выдачи будет достаточно лишь почувствовать реальную силу и уверенность Мадрида.



Впрочем, именно такой сценарий и может послужить детонатором взрыва, чего, судя по всему, и опасаются больше всего как в Брюсселе, так и в Мадриде. И тут уж образ «каталонских мучеников» сформируется для кого-то просто сразу, а не после «выписанных» тюремных сроков или же, не дай Бог, смертей и болезней. Наркомайдан. Грузинские "торчки" на страже независимости



Переизбранный парламент Каталонии открыл свою первую сессию 17 января 2018 года — спустя почти три месяца после того, как был распущен. Официальный Мадрид принял решение о его роспуске сразу после введения в действие той самой 155-й конституционной статьи. Тогда же было объявлено о проведении досрочных выборов, которые состоялись 21 декабря и формально подтвердили преимущество партий, выступающих за независимость Каталонии.



Однако к прямому противостоянию с Мадридом новый каталонский парламент оказался явно не готов. Политические разногласия на фоне судебных процессов в отношении некоторых депутатов не позволили Женералитату сразу избрать нового лидера Каталонии. В итоге на это ушло несколько месяцев. Избранный в понедельник Жоаким Торра – фигура отнюдь не компромиссная. И ему будет ещё сложнее из-за того, что многим новым каталонским депутатам, судя по всему, теперь вполне достаточно просто «восстановления автономии». Многих в Барселоне весьма смутил сам ход и итоги голосования. Никакого показательного единства, очевидно, ощущается стремление всё большего числа парламентариев пойти на прямой диалог с Мадридом.







После осеннего обострения вообще складывается впечатление, что обе стороны конфликта сегодня готовы даже посоревноваться в том, кто из них более чётко придерживается положений испанской конституции. Снова переводить противостояние в горячую фазу сейчас невыгодно обеим сторонам. Мадриду, разумеется, прежде всего, хотелось бы вернуть в свои руки реальные рычаги экономического манипулирования в отношениях с Каталонией. Политическое давление даёт либо весьма слабые, либо вовсе противоположные ожидаемым результаты. Отнюдь не случайно в испанской прессе теперь не так яростно, как минувшей осенью, требуют, чтобы «Каталония заплатила за всё».



А в Барселоне многие уже, кажется, вообще готовы пойти по пути страны Басков. Как известно, там достаточно давно сумели выторговать у центральной власти такие условия автономного существования, о которых, по многим признакам, поначалу даже не мечтали. Мадрид тогда пошёл на уступки не только потому, что ему в обмен пообещали свёртывание террористической активности. Новый сигнал холодной войны: реинкарнация 2-го флота ВМС США



Испания, как выяснилось, пойдя на некоторые уступки баскам, смогла переложить на плечи местной власти массу таких проблем, которые сама не смогла бы решить просто никогда. Впрочем, никто не станет утверждать, что в своём «более автономном» статусе Басконии стало легче разбираться с безработицей и бесчисленными социальными проблемами.



Нельзя не отметить, что на общественное мнение в Каталонии сейчас, безусловно, очень сильно повлияла недавняя самоликвидация небезызвестной баскской террористической организации ЭТА. Сама Баскония тем самым получила дополнительный стимул к тому, чтобы не заигрываться с автономией. А Барселона в своём стремлении дистанцироваться от Мадрида фактически осталась в одиночестве. Но это отнюдь не помешало футбольному клубу "Барселона" провести на днях свой чемпионский парад в столице Каталонии под лозунгами о независимости. Женералитат (парламент Каталонии) избрал в понедельник новым премьер-министром автономии Жоакима Торра. Он член коалиции "Вместе за Каталонию". Он один из тех, кто последовательно выступает за независимость от Мадрида. Жоаким Торра, которого нередко называют сокращённо Ким, уже неоднократно был внесён властями Испании в списки тех, кто в случае продолжения сепаратистских действий должен быть арестован.В Мадриде, несмотря на то, что парламент региона был переизбран, вновь считают любые действия и решения каталонского женералитата, направленные на получение независимости или даже восстановление автономии, незаконными. Однако никаких реальных мер против решения народных избранников пока не предпринимают. От применения силовых методов испанские власти уклоняются уже с октября прошлого года. Тогда жёсткое противодействие участию населения в референдуме о независимости и разгоны демонстраций едва не привели к реальному разрыву и гражданской войне.Сразу после избрания Жоаким Торра, за кандидатуру которого проголосовали 66 каталонских парламентариев, при 65 против, заявил о том, что считает «законным премьером» Карлеса Пучдемона, остающегося за границей. В Каталонии, как известно, продолжают весьма активно отстаивать не автономный статус региона, а полную независимость от Испании. В апреле в Барселоне, а также в нескольких крупных городах области прошли манифестации в поддержку октябрьской декларации о независимости.При этом бывший лидер мятежного региона Пучдемон заранее объявил, что не будет претендовать на пост главы каталонского правительства и предложил кандидатуру нынешнего премьера. Напомним, формально во главе Каталонии сейчас находится первый заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Премьер страны Мариано Рахоя назначил её сразу после введения в действие статьи 155 испанской конституции, которая фактически лишила Каталонию автономного статуса.Крайне любопытно, как пройдёт, и пройдёт ли вообще смена власти в Каталонии. До проведения выборов главы региона Саэнс де Сантамария пыталась взять на себя большинство функций отстранённого руководства Каталонии, однако насколько реальной властью обладает она в регионе, сегодня сказать очень сложно. Она редко появляется на публике, каталонская пресса утверждает, что руководит Саэнс де Сантамария в основном из Мадрида, и дело ограничивается главным образом финансами.Каталонские СМИ продолжают утверждать, что центральные власти попросту грабят мятежный регион. При этом пока нигде не говорится, насколько успешными оказались попытки самих каталонских властей пресекать отток средств в центральную казну. Достаточно показательным в этом отношении является сам факт избрания Жоакима Торра. Дело в том, что ранее суд Испании запретил заочное избрание Пучдемона в Каталонии. Получается, что каталонские парламентарии фактически признали это решение, хотя формально выдвижение Пучдемона всё же состоялось. Но дальше этого члены Женералитата не пошли.Вряд ли стоит делать из этого вывод, что они «испугались», как поспешили написать некоторые испанские жёлтые издания. Тот факт, что Германия пока не выдаёт того же Пучдемона Мадриду, прикрываясь при этом красивыми сентенциями про основополагающие права граждан ЕС, ровным счётом ничего не значит. Судя по всему, для выдачи будет достаточно лишь почувствовать реальную силу и уверенность Мадрида.Впрочем, именно такой сценарий и может послужить детонатором взрыва, чего, судя по всему, и опасаются больше всего как в Брюсселе, так и в Мадриде. И тут уж образ «каталонских мучеников» сформируется для кого-то просто сразу, а не после «выписанных» тюремных сроков или же, не дай Бог, смертей и болезней.Переизбранный парламент Каталонии открыл свою первую сессию 17 января 2018 года — спустя почти три месяца после того, как был распущен. Официальный Мадрид принял решение о его роспуске сразу после введения в действие той самой 155-й конституционной статьи. Тогда же было объявлено о проведении досрочных выборов, которые состоялись 21 декабря и формально подтвердили преимущество партий, выступающих за независимость Каталонии.Однако к прямому противостоянию с Мадридом новый каталонский парламент оказался явно не готов. Политические разногласия на фоне судебных процессов в отношении некоторых депутатов не позволили Женералитату сразу избрать нового лидера Каталонии. В итоге на это ушло несколько месяцев. Избранный в понедельник Жоаким Торра – фигура отнюдь не компромиссная. И ему будет ещё сложнее из-за того, что многим новым каталонским депутатам, судя по всему, теперь вполне достаточно просто «восстановления автономии». Многих в Барселоне весьма смутил сам ход и итоги голосования. Никакого показательного единства, очевидно, ощущается стремление всё большего числа парламентариев пойти на прямой диалог с Мадридом.После осеннего обострения вообще складывается впечатление, что обе стороны конфликта сегодня готовы даже посоревноваться в том, кто из них более чётко придерживается положений испанской конституции. Снова переводить противостояние в горячую фазу сейчас невыгодно обеим сторонам. Мадриду, разумеется, прежде всего, хотелось бы вернуть в свои руки реальные рычаги экономического манипулирования в отношениях с Каталонией. Политическое давление даёт либо весьма слабые, либо вовсе противоположные ожидаемым результаты. Отнюдь не случайно в испанской прессе теперь не так яростно, как минувшей осенью, требуют, чтобы «Каталония заплатила за всё».А в Барселоне многие уже, кажется, вообще готовы пойти по пути страны Басков. Как известно, там достаточно давно сумели выторговать у центральной власти такие условия автономного существования, о которых, по многим признакам, поначалу даже не мечтали. Мадрид тогда пошёл на уступки не только потому, что ему в обмен пообещали свёртывание террористической активности.Испания, как выяснилось, пойдя на некоторые уступки баскам, смогла переложить на плечи местной власти массу таких проблем, которые сама не смогла бы решить просто никогда. Впрочем, никто не станет утверждать, что в своём «более автономном» статусе Басконии стало легче разбираться с безработицей и бесчисленными социальными проблемами.Нельзя не отметить, что на общественное мнение в Каталонии сейчас, безусловно, очень сильно повлияла недавняя самоликвидация небезызвестной баскской террористической организации ЭТА. Сама Баскония тем самым получила дополнительный стимул к тому, чтобы не заигрываться с автономией. А Барселона в своём стремлении дистанцироваться от Мадрида фактически осталась в одиночестве. Но это отнюдь не помешало футбольному клубу "Барселона" провести на днях свой чемпионский парад в столице Каталонии под лозунгами о независимости. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 34 Источник Похожие новости Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны Германо-российские отношения: конец Ostpolitik? Казаки: защищают государство или нарушают гражданские права и свободы?

Россию не изолировать! На Западе отметили девятилетие возрождения русской армии Новый сигнал холодной войны: реинкарнация 2-го флота ВМС США Против США взбунтовалась не только Россия Новости партнеров