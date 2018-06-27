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Кастинг по-украински

27 июня 2018, 00:09  •  63 • Карикатуры

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в стране может появиться новый Аугусто Пиночет из-за большого количества оружия, которое попало гражданам из зон боевых действий.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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