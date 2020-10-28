Кассовый недобор: культура не досчиталась миллиардов из-за ковида

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб культурной сфере в России. Это касается не только театральной деятельности и киноиндустрии. В сложном положении оказался, и цирк. Кроме того, большие убытки терпит издательская отрасль , ожидается, что ее потери до конца этого года достигнут 20 млрд рублей. Эти вопросы стали главной темой заседания Совета по культуре и искусству, которое 27 октября провел президент Владимир Путин . Во время встречи в режиме видеоконференции глава государства обсудил будущее Карлсона и летучих мышей, а также выслушал предложения по пересмотру возрастной маркировки литературных произведений и изменению финансирования допобразования для талантливых школьников.

Музыка как вакцина

Встреча с президентом не только затянулась, но и получилась весьма эмоциональной, так как ее участники пытались донести до Владимира Путина все наболевшие вопросы . Собеседники главы РФ неоднократно подчеркивали, что именно в сложные времена люди нуждаются в представлениях, концертах и других видах досуга. По словам актера Владимира Машкова, театр вырабатывает эмоциональный иммунитет к неприятностям. А пианист Денис Мацуев и вовсе назвал музыку самой главной вакциной.

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству в формате видеоконференции Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

По словам советника президента Владимира Толстого, относительная стабильность в работе отечественных театров, музеев, цирков, а также в концертной деятельности и кинопоказе может восстановиться лишь к середине следующего года . Такой длительный период вынужденной приостановки без дополнительных мер поддержки не смогут выдержать и государственные учреждения, и частный сектор творческих индустрий.

При этом он напомнил, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60% . В денежном выражении это примерно 35 млрд рублей. Более того, после весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров. К концу года эти потери могут и вовсе составить 40%, сообщил Владимир Толстой. На этом фоне российский лидер предложил связать поддержку кинопроката с показом отечественных фильмов. Президент пообещал обсудить с правительством возможность снижения для «Мосфильма» на 2020 год доли выплат в бюджет с чистой прибыли студии.

Поддержать отечественное кино важно не только финансами. Режиссер Карен Шахназаров призвал ввести в обязательную школьную программу просмотр наших фильмов.

— Очень хорошо, если идея будет реализована, поскольку считаю, что это важно для воспитания нашей молодежи. Во многих странах национальное кино — часть обязательной школьной программы, — заявил он «Известиям». — Советское кино вполне можно показывать со второго класса. Многие классические советские фильмы я лично смотрел в 8-10 лет и все понимал. Моя идея заключается не в том, чтобы лекции читать, а просто показывать кино. Если делать это в обязательном порядке — раз в неделю или раз в две недели, то за 10 лет ребята посмотрят как минимум 150 картин , которые помогут им и в формировании вкуса и в формировании национальной идентичности.

В особенно сложной ситуации находятся артисты циркового жанра. В первую очередь, те, что выступают с животными . Они оказались практически без зарплаты, пояснил Владимир Толстой, добавив, что порой им даже сложно найти финансы на кормление зверей. По его мнению, для решения проблемы, возможно, придется даже использовать резервный фонд президента.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Животные уж точно не виноваты, и их надо кормить, — давил на чувства Владимир Толстой.

— Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? — отреагировал шуткой президент.

Спасти театр и Карлсона

Серьезные трудности испытывает и книжная торговля. По всей стране осталось всего около 2 тыс. таких магазинов. При этом каждый пятый сейчас балансирует на грани выживания , подчеркнула депутат Елена Ямпольская. По словам общественного деятеля Наталии Солженицыной, в России в 4-7 раз меньше книжных магазинов, чем в европейских странах. Кроме того, в библиотеки зачастую поступает макулатура вместо качественных изданий из-за тендерной системы закупки книг, добавила вдова Александра Солженицына. Владимир Путин согласился, что нынешняя система нуждается в корректировке.

— Очень велики потери издательств и вообще книгоиздательской отрасли. Ожидается, что их общая сумма до конца этого года достигнет 20 млрд рублей, — заявил «Известиям» писатель Евгений Водолазкин . — Надо радикально снизить арендую плату книжных магазинов, потому что она значительно увеличивает стоимость книг.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Но дело не только в плате — полезно было бы развивать книжные ярмарки, поскольку там издательства продают без посредников, что делает книги более доступными. Особенно это необходимо провинции, добавил Евгений Водолазкин.

Между тем книготорговле уже не первый год мешает возрастная маркировка произведений литературы и искусства: «0+», «6+», «12+», «16+», обратила внимание еще на одну проблему парламентарий Елена Ямпольская. На практике применение 436-фз о защите детей от информации приводит к тому, что «Тихий Дон» значится как произведение для лиц старше 18 лет.

— Роман включен в школьную программу, но если его продадут или выдадут ребенку моложе 18-ти, последует наказание, — пояснила она. — «Ромео и Джульетта» – «16+», героев два года как не было в живых, а нашим детям нельзя о них даже читать. «Библия», «Евангелие», «Коран» – «16+».

По ее словам, на телевидении и в интернете возрастная маркировка давно превратилась в профанацию.

— «Малыш и Карлсон» – «16+», меня удивляет, почему не «18+»: мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком, мне кажется, нужно идти на полный запрет, — продолжала возмущаться законодатель.

Елена Ямпольская уверена, что необходимо оставить только отметку «18+». Владимир Путин пообещал, что вопрос об изменении правил маркировки произведений литературы и искусства будет проработан.

Серьезной критике во время беседы подверглась и система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Согласно условиям, каждому ребенку выдается именной сертификат, дающий право на получение дополнительного образования. По словам пианистки Екатерины Мечетиной, сертификат покрывает стоимость только групповых несложных занятий по типу кружков . Но на программу с индивидуальными занятиями его никак не хватит.

— Стоимость сертификата, например, в Калининградской области – 4700 рублей в год, а полноценная предпрофессиональная программа в среднем стоит более 40 тыс. в год, — пояснила она . — И теперь школы вынуждены приспосабливаться и создавать недорогие, упрощенные программы обучения в ущерб, конечно же, качеству и объему.

Владимир Путин согласился, что ни в коем случае нельзя превращать школы искусств, в том числе музыкальные, в «кружки при Доме пионеров» . По его словам, если все причесать под одну гребенку, то они просто исчезнут — в стране не будет питательной среды, из которой возникают замечательные музыканты и художники.

А вот заместитель директора Института экономики РАН Валентина Музычук высказала множество претензий к политике оптимизации, которую проводят власти в сфере культуры. По ее словам, с начала бюджетной реформы в России сократилось количество культурно-досуговых учреждений на 13 тыс. единиц . С 2018-го года и вовсе начался «крестовый поход», уверена она. В частности, происходит объединение разноплановых учреждений, когда «сливают театр, клуб, цирк в один флакон».

— Что в этом плохого? Меняется профиль учреждения. То есть явно, что какие-то виды деятельности отступают на второй план . В качестве примера можно привести уничтожение в регионах специализированных библиотек для слепых, — посетовала она.

Сфера культуры в российских регионах нуждается в серьезной поддержке. В частности, это касается театрального образовани я. Для регионов есть целевое обучение, но эта программа не эффективна, считает ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев.

— Талантливые замечательные ребята приезжают учиться на четыре года в столицу, потом возвращаются в свои театры, но не находят там себе применения. За эти четыре года в провинции про них забывают, потом говорят: «Вы слишком много чего хотите». Плюс, в регионе у них нет даже своего жилья. Естественно, они все бросают и возвращаются в Москву, начинают скитаться , — пояснил он «Известиям».

По его словам, по аналогии с уже существующими программами «Земский врач» и «Земский учитель» мог бы появиться «Земский работник культуры».

Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища в коридоре перед началом урока Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Режиссер, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман уверен, что регионам нужно поддерживать молодежные проекты.

— Говорил об этом не только для того, чтобы процветали «Таврида», Art Masters, конкурс молодых композиторов «Партитура», проект по урбанистике, существующие за счет президентских грантов, а чтобы, может быть, регионы брали их в пример и тоже давали гранты на молодежные фестивали и конкурсы . Это очень важно, потому что эти люди войдут в мир искусства после пандемии, и от их творческого состояния зависят EQ — эмоциональные показатели. Это очень важно для человека, для будущего страны, — подытожил народный артист России.

В конце мероприятия Владимир Путин поблагодарил всех участников за их работу, которую они продолжают выполнять в столь тяжелое время. При этом президент выразил надежду, что общими усилиями, несмотря на все трудности, страна будет двигаться вперед, сохраняя то, чем мы всегда гордились.