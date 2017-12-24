Касса глобалиста • 255 • Аналитика



Торги фьючерсами на биткойн начались на Чикагской товарной бирже. В следующем году аналогичные контракты обещает предложить своим клиентам NASDAQ.



Биткойн, как и другие криптовалюты, – электронные деньги, существующие только в Интернете. В них можно вложить обычные средства и наоборот, но это потребует усилий больших, нежели при обмене долларов на рубли. Криптовалют насчитывается более 1300, большинство из них фейковые или просто так придуманные. Биткойн отличается от всех прочих тем, что все остальные криптовалюты привязаны к нему. Если сравнивать с традиционным валютным рынком, это своего рода электронный доллар – то есть самая стабильная и привлекательная денежная единица в Интернет-пространстве.





На самом деле если вы не программист, то не знаете точно, что это такое. Есть некий исходный код, который специалист может прочитать, чтобы оценить справедливость заявлений, что делаются по поводу биткойна. В частности, утверждается, что эта валюта абсолютно прозрачна, что она не поддается искажению, поскольку записывается сразу у всех, и что будет выпущено ограниченное ее количество, а именно 21 миллион. Из них порядка трех четвертей уже эмитировано. Процесс выпуска – непрерывно усложняющая задача, которая требует большого количества электроэнергии и компьютерных мощностей и развившаяся в отдельный бизнес.



Если разовые колебания курса фиксировались где-то на уровне 20 процентов, то изменения в течение года такие: в январе биткойн перевалил за тысячу долларов, сейчас стоит около 19 тысяч. То есть это идеальный инструмент для спекуляций. Насколько можно судить, в целом он будет расти. Для этого существуют три причины. Во-первых, в мире переизбыток денег, а вокруг биткойна ажиотаж и в него будут вкладываться. Во-вторых, люди не очень хорошо знают, что это такое, но они прекрасно знают, что такое их правительство. И недоверие к власти оказывается сильнее, чем страх перед неизвестностью. И третья причина – предполагаемое ограниченное количество биткойнов, которое будет противостоять неограниченной денежной массе. Курс любого конечного ресурса в таких условиях объективно будет расти.



Отмечу одну большую странность: все развитые и экономически суверенные государства, за исключением Китая и Норвегии, не запретили биткойн на своей территории. Странно это потому, что биткойн альтернативен национальным деньгам и может разрушать экономический суверенитет. Тогда как третья экономика мира, Япония, признала биткойн и другие криптовалюты еще в 2015 году. Могу высказать лишь гипотезу, почему так происходит. Биткойн является валютой глобального бизнеса, который не хочет платить налоги и вообще не желает нести никакие риски, связанные с национальными проблемами. То есть это деньги не каких-то компьютерных анархистов, не признающих официальную власть, а новых хозяев мира. Повторяю, это гипотеза, но только она объясняет поведение правительств, разрешающих биткойн и тем самым отказывающихся от экономического суверенитета.



Формально выпуск биткойна определяется компьютерной технологией, называемой блокчейн, когда каждая операция копируется во все электронные кошельки, открытые в мире. Нужно быть очень хорошим программистом, чтобы не просто прочитать программный код, но и суметь выяснить, нет ли в нем, грубо говоря, «закладок». Обычно сами программисты при написании кода оставляют открытые ячейки, с помощью которых в случае обнаружения ошибки можно было бы быстро все исправить. По сути это потенциальные окна уязвимости, которые либо могут быть проданы хакерам, либо будут найдены теми самостоятельно. Помимо проблемы мошенничества, у биткойна есть и проблема потерь – из всех на сегодня выпущенных биткойнов примерно четверть никогда не использовалась, ни разу не участвовала ни в каких транзакциях. Еще порядка 10 процентов выпущенных биткойнов было украдено – люди создают биржу по обмену биткойнов и в один прекрасный момент просто исчезают, прихватив все деньги. Утро после выборов. Соратники Пучдемона победили в Каталонии



Потому и из-за колебаний курса и из-за возможностей мошенничества биткойн представляет достаточно проблемный актив. Но это абсолютно новая вещь, и возможно, мы сейчас наблюдаем формирование принципиально иной денежной системы, примерно такой, какая существовала в Древнем Риме. Там были разные виды монет для разных нужд. Для поседневной жизни плебса использовалась медь, у богачей в ходу были серебряные сестерции, а для стратегических операций имелись золотые аурелии. Эти валюты хотя и обменивались друг на друга, но очень слабо – они существовали в разных слоях и для разных нужд. Соответственно и биткойн – деньги глобальных спекулянтов, управляющего класса. Деньгами в прошлом «золотого миллиарда», от которого осталась половина, а будет четверть – те, кто обслуживает управляющий класс, – станет то, что ныне называют свободно конвертируемой валютой. Национальные денежные единицы сохранятся для повседневного выживания. Торги фьючерсами на биткойн начались на Чикагской товарной бирже. В следующем году аналогичные контракты обещает предложить своим клиентам NASDAQ.Биткойн, как и другие криптовалюты, – электронные деньги, существующие только в Интернете. В них можно вложить обычные средства и наоборот, но это потребует усилий больших, нежели при обмене долларов на рубли. Криптовалют насчитывается более 1300, большинство из них фейковые или просто так придуманные. Биткойн отличается от всех прочих тем, что все остальные криптовалюты привязаны к нему. Если сравнивать с традиционным валютным рынком, это своего рода электронный доллар – то есть самая стабильная и привлекательная денежная единица в Интернет-пространстве.На самом деле если вы не программист, то не знаете точно, что это такое. Есть некий исходный код, который специалист может прочитать, чтобы оценить справедливость заявлений, что делаются по поводу биткойна. В частности, утверждается, что эта валюта абсолютно прозрачна, что она не поддается искажению, поскольку записывается сразу у всех, и что будет выпущено ограниченное ее количество, а именно 21 миллион. Из них порядка трех четвертей уже эмитировано. Процесс выпуска – непрерывно усложняющая задача, которая требует большого количества электроэнергии и компьютерных мощностей и развившаяся в отдельный бизнес.Если разовые колебания курса фиксировались где-то на уровне 20 процентов, то изменения в течение года такие: в январе биткойн перевалил за тысячу долларов, сейчас стоит около 19 тысяч. То есть это идеальный инструмент для спекуляций. Насколько можно судить, в целом он будет расти. Для этого существуют три причины. Во-первых, в мире переизбыток денег, а вокруг биткойна ажиотаж и в него будут вкладываться. Во-вторых, люди не очень хорошо знают, что это такое, но они прекрасно знают, что такое их правительство. И недоверие к власти оказывается сильнее, чем страх перед неизвестностью. И третья причина – предполагаемое ограниченное количество биткойнов, которое будет противостоять неограниченной денежной массе. Курс любого конечного ресурса в таких условиях объективно будет расти.Отмечу одну большую странность: все развитые и экономически суверенные государства, за исключением Китая и Норвегии, не запретили биткойн на своей территории. Странно это потому, что биткойн альтернативен национальным деньгам и может разрушать экономический суверенитет. Тогда как третья экономика мира, Япония, признала биткойн и другие криптовалюты еще в 2015 году. Могу высказать лишь гипотезу, почему так происходит. Биткойн является валютой глобального бизнеса, который не хочет платить налоги и вообще не желает нести никакие риски, связанные с национальными проблемами. То есть это деньги не каких-то компьютерных анархистов, не признающих официальную власть, а новых хозяев мира. Повторяю, это гипотеза, но только она объясняет поведение правительств, разрешающих биткойн и тем самым отказывающихся от экономического суверенитета.Формально выпуск биткойна определяется компьютерной технологией, называемой блокчейн, когда каждая операция копируется во все электронные кошельки, открытые в мире. Нужно быть очень хорошим программистом, чтобы не просто прочитать программный код, но и суметь выяснить, нет ли в нем, грубо говоря, «закладок». Обычно сами программисты при написании кода оставляют открытые ячейки, с помощью которых в случае обнаружения ошибки можно было бы быстро все исправить. По сути это потенциальные окна уязвимости, которые либо могут быть проданы хакерам, либо будут найдены теми самостоятельно. Помимо проблемы мошенничества, у биткойна есть и проблема потерь – из всех на сегодня выпущенных биткойнов примерно четверть никогда не использовалась, ни разу не участвовала ни в каких транзакциях. Еще порядка 10 процентов выпущенных биткойнов было украдено – люди создают биржу по обмену биткойнов и в один прекрасный момент просто исчезают, прихватив все деньги.Потому и из-за колебаний курса и из-за возможностей мошенничества биткойн представляет достаточно проблемный актив. Но это абсолютно новая вещь, и возможно, мы сейчас наблюдаем формирование принципиально иной денежной системы, примерно такой, какая существовала в Древнем Риме. Там были разные виды монет для разных нужд. Для поседневной жизни плебса использовалась медь, у богачей в ходу были серебряные сестерции, а для стратегических операций имелись золотые аурелии. Эти валюты хотя и обменивались друг на друга, но очень слабо – они существовали в разных слоях и для разных нужд. Соответственно и биткойн – деньги глобальных спекулянтов, управляющего класса. Деньгами в прошлом «золотого миллиарда», от которого осталась половина, а будет четверть – те, кто обслуживает управляющий класс, – станет то, что ныне называют свободно конвертируемой валютой. Национальные денежные единицы сохранятся для повседневного выживания. Автор: Михаил Делягин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 255 Источник Похожие новости Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотрона Итоги недели. «А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр...» В Каталонии опять победили сепаратисты

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