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Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"

23 октября 2021, 17:15  •  25 • Политика
Шахматист Гарри Каспаров, который также именует себя политиком и не раз выступал с довольно скандальными заявлениями, опешил во время эфира на "Эхе Москвы". "Это считается хорошей новостью?" - спросил он у радостной ведущей.
Во время беседы на радио "Эхо Москвы" ведущая Ксения Ларина с радостью сообщила Каспарову "хорошую новость".
"Думаю, с чего начать, чтобы порадовать как-то всех. Сегодня с Кремлёвской стены ветром сорвало зубец", - поделилась ведущая.
Радость Лариной не понял даже Каспаров.
"Это считается хорошей новостью сейчас, да?" - поинтересовался он.
"Я думаю, что да", - призналась она.
Расшифровку беседы в прямом эфире выложила в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева, подписав это: "Обычный эфир на "Эхе Москвы".
"Даже Каспаров афигел", - написала она.
Ранее Гарри Каспаров заявил, что Россия обойдётся без любых территориальных претензий. Земли - это лишние беды и разочарования. И, безусловно, Крым тоже надо отдать, заверил шахматист.

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