Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"

Шахматист Гарри Каспаров, который также именует себя политиком и не раз выступал с довольно скандальными заявлениями, опешил во время эфира на "Эхе Москвы". "Это считается хорошей новостью?" - спросил он у радостной ведущей.

Во время беседы на радио "Эхо Москвы" ведущая Ксения Ларина с радостью сообщила Каспарову "хорошую новость".

"Думаю, с чего начать, чтобы порадовать как-то всех. Сегодня с Кремлёвской стены ветром сорвало зубец", - поделилась ведущая.

Радость Лариной не понял даже Каспаров.

"Это считается хорошей новостью сейчас, да?" - поинтересовался он.

"Я думаю, что да", - призналась она.

Расшифровку беседы в прямом эфире выложила в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева, подписав это: "Обычный эфир на "Эхе Москвы".

"Даже Каспаров афигел", - написала она.

Ранее Гарри Каспаров заявил, что Россия обойдётся без любых территориальных претензий. Земли - это лишние беды и разочарования. И, безусловно, Крым тоже надо отдать, заверил шахматист.