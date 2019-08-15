«Кашмир наш». Как Индия отметила 72-ю годовщину независимости

Автор:

Латышев Сергей

72-я годовщина независимости Индии уже стала исторической датой сама по себе. 15 августа 1947 года Индия получила независимость от продолжавшегося почти два века британского порабощения, а днём ранее её обрела населённая преимущественно мусульманами другая часть Британской Индии – Пакистан.

Выступая сегодня с обращением к нации со стен Красного форта в Дели, над которым 72 года назад первый индийский премьер-министр Джавахарлал Неру поднял национальный трёхцветный флаг, нынешний лидер Индии Нарендра Моди сделал несколько важных заявлений. Моди провозгласил новое будущее Кашмира, ставшего ареной четырёх войн с Пакистаном и являющегося с 1947 года постоянным очагом напряжённости. За последние три десятилетия там погибли 42 тысячи человек. Он также объявил о создании нового поста начальника штаба обороны, который укрепит вооружённые силы, повысив взаимодействие и эффективность родов войск.

Кашмир – всё

Джамму и Кашмир, а также Ладакх (область, входившая в состав ликвидированного перед этим имевшего многочисленные привилегии штата, разделённого на две управляющиеся из Нью-Дели союзные территории) могут внести значительный вклад в развитие Индии. Мы можем вернуть региону его былую славу,

– заявил Моди.

Он отметил, что «прошлые договорённости по Джамму, Кашмиру и Ладакху вели к коррупции и непотизму, а также к несправедливости в том, что касалось прав женщин, детей, неприкасаемых и общин».

«Теперь мы можем с гордостью заявить – одна нация, одна конституция», – провозгласил индийский премьер, недавно одержавший вторую подряд оглушительную победу на парламентских выборах.

Индийский премьер Нарендра Моди намерен сделать Джамму и Кашмир органической частью Индии. Фото: Madhuram Paliwal / Shutterstock.com

Джамму и Кашмир был единственным штатом Индии, в котором мусульмане, симпатизирующие соседнему Пакистану, контролирующему половину исторического Кашмира, составляют большинство населения. Их весьма сомнительная лояльность покупалась многочисленными привилегиями, которые обесценивались жёсткими, но необходимыми мерами по поддержанию безопасности, проводимыми индийской армией, полувоенными формированиями и полицией.

Моди смело решил покончить с таким двусмысленным положением, мешавшим этому региону развиваться и превращавшим его в место, где постоянно лилась кровь, процветала замешанная на непотизме коррупция. Он открыл его для всей остальной Индии. Большинство населения в стране, как известно, составляют индусы, но в республике проживают также и десятки миллионов мусульман – немногим меньше, чем в Индонезии и самом Пакистане. Их на несколько десятков миллионов больше, чем всех граждан России.

Лишение Кашмира дискредитировавшего себя статуса и подтверждение курса на его превращение в органичную составную часть Индии премьер-министр Пакистана Имран Хан расценил в своём Twitter как предпосылку к… «этнической чистке мусульман», даже резне, которые, дескать, спровоцируют «радикализацию исламского мира». Моди же не удостоил Пакистан, заморозивший свои отношения с Индией, даже упоминанием в своей речи, хотя говорил и о Шри-Ланке, и о Бангладеш (бывшем Восточном Пакистане), и Афганистане…

Армия станет эффективнее

Впрочем, другое важнейшее заявление Моди непосредственно касается западного соседа и главного, экзистенциального врага Индии. Индийский премьер объявил о создании поста начальника штаба обороны для координации действий всех видов вооружённых сил страны, что сделает их «ещё эффективнее». Новая структура – штаб обороны – будет иметь самые широкие полномочия, осуществлять оперативное управление ВС, планирование межвидовых боевых операций.

Индийские вооружённые силы – гордость нации, штучный отбор, служить в Индии престижно. Фото: Amit kg / Shutterstock.com

Ранее такие структуры создавались только в военное время для проведения конкретных боевых операций. Отсутствие должной согласованности действий между наземными подразделениями и авиацией, как считают военные эксперты, помешало Индии продемонстрировать лучшие результаты в ходе недавних пограничных столкновений с Пакистаном в Кашмире. Новейшие индийские истребители, не оставлявшие «пакам» никаких шансов, смогли принять в них лишь ограниченное участие именно по этой причине, отдуваться за что пришлось старым МиГ-21 и их пилотам.

Россия между Индией и Пакистаном

Владимир Путин, наградивший недавно Моди высшим российским орденом, направил поздравительную телеграмму индийскому руководству по случаю национального праздника. Президент России высоко оценил «динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

Путин выразил уверенность «в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах граждан двух государств, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире».

Позиция Москвы, прекратившей в 1966 году войну между Индией и Пакистаном, является важным фактором региональной стабильности. По инициативе Исламабада, установившего хорошие отношения с Россией, состоялась телефонная беседа глав МИД двух стран, в ходе которой Сергей Лавров подчеркнул Мехмуду Куреши необходимость деэскалации напряжённости с Индией «после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир».

Глава МИД России указал на «необходимость деэскалации напряжённости и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами».

Кто виноват в разделе Индии?

72-летняя трагедия – унесший жизни миллионов людей раздел Британской Индии (вплоть до её армии) по религиозному принципу сохраняет, как видим, свою актуальность, угрожая новыми войнами и волнами беженцев.

Первый индийский премьер Джавахарлал Неру был личным другом последнего британского вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена и его супруги. Фото: www.globallookpress.com

Однако было бы несправедливо в этом винить только проводившуюся на субконтиненте колонизаторами политику «разделяй и властвуй». Идея создания Пакистана была озвучена лишь в 20-е годы ХХ века, когда Британия уже склонялась к тому, чтобы уйти из Индии. В тот момент англичанам специально раскалывать уже поблекшую для них индийскую жемчужину своей короны было не нужно.

Даже политический создатель Пакистана Мухаммад Джинна (1876–1948), тело которого покоится со всевозможными почестями в мавзолее в Карачи, начинал политическую карьеру в Индийском национальном конгрессе и лишь в 1940 году перестал быть патриотом единой Индии. А «духовный отец» Пакистана – поэт, философ и общественный деятель Мухаммад Икбал (1877–1938), получивший, как и Джинна, престижное образование в Англии, а также Германии, происходил из семьи брахманов, высшей индуистской варны, принявшей ислам. Оппоненты Джинны и Мусульманской лиги – конгрессист Джавахарлал Неру (1889–1964), семья которого происходит из кашмирских брахманов, и Махатма Ганди (1869–1948), индус, убитый индусом за «потворство» мусульманам, до самого последнего момента противились разделу единой страны.

Не хотели этого и 625 индийских княжеств. Перед ними был поставлен нелегкий выбор – присоединиться к Индии, Пакистану или стать независимыми. На последнее были реально способны только два из них – Хайдарабад, управлявшийся мусульманином-низамом, богатейшим человеком мира, где большинство населения были индусами, и Джамму и Кашмир, которым управлял правитель-индус, но где мусульмане составляли большинство населения. В результате в обоих случаях пролилась кровь. В Индии, с религиозной точки зрения, было всё перемешано, резать приходилось по-живому.

Но если всё же указать на конкретного виновника раздела единой страны на два антагонистических государства с миллионами смертей и десятками миллионов беженцев, реально спасавших свои жизни, последующих войн и конфликтов, то это ничто иное как… демократия. Именно политики, использовавшие фактор религии для мобилизации масс вокруг своих программ или просто для того, чтобы дорваться до власти, и породили коммунализм, ненависть, мракобесие, приведшие к рекам крови. Теперь их задача состоит в том, чтобы минимизировать последствия этого зла, если это, конечно, ответственные политики.