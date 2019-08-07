Кашмир лишают автономии. Индия и Пакистан стоят на грани новой войны • 100 • Аналитика









Индия решила положить конец кашмирской независимости

Правительство Нарендры Моди, поддерживаемое индусскими националистами, приняло решение о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира. Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал соответствующий указ, а министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламент страны законопроект, предполагающий лишение штата особого статуса. Как утверждает Амит Шах, ситуация в Кашмире требует принятия определенных мер по реорганизации политического статуса этой территории.



С инициативой пересмотра статуса Джамму и Кашмира выступила индийская националистическая Бхаратия Джаната парти (BJP, Индийская народная партия), которая в настоящее время является правящей в Индии. Именно она безоговорочно поддержала решение власти отменить 370-ю статью Конституции Индии об автономии и особом статусе штата.





Войдет ли Нарендра Моди в историю как премьер Индии, лишивший Кашмир автономии?



В самом Кашмире Бхарата Джаната парти создала максимально удобную для принятия решения ситуацию – вышла из правительства штата, после чего правительство перестало существовать и сейчас Джамму и Кашмиром управляет федеральный центр через губернатора. Раньше для утверждения изменения статуса штата потребовалось бы согласие кашмирского правительства, но раз правительства нет – спрашивать не у кого. Ситуация очень удобная для Нью-Дели.



В соответствии с решением индийского правительства, Джамму и Кашмир должен потерять статус штата и стать союзной территорией. У союзной территории, согласно индийскому законодательству, меньше прав, чем у штата. Сейчас в состав Индии входит 29 штатов и 7 союзных территорий.



Статус союзных территорий имеют национальный столичный округ Дели, Андаманские и Никобарские острова, Дадра и Нагар-Хавели, Даман и Диу, Лакшадвип, Пудучерри, Чандигарх. Теперь, согласно решению руководства страны, к этому списку должен присоединиться и штат Джамму и Кашмир – наверное, самый проблемный индийский штат, ситуация в котором не раз становилась причиной войн с соседним Пакистаном.



В отличие от штатов, союзные территории не имеют губернаторов и управляются напрямую из федерального центра. Поэтому в индийском правительстве и утверждают, что изменения статуса Джамму и Кашмира требуют соображения безопасности – якобы в союзной территории проще поддерживать общественный порядок и бороться с террористической активностью.



Что интересно, индийские власти решили не только изменить статус Джамму и Кашмира, но и расчленить нынешнюю территорию штата – из Джамму и Кашмира выделят союзную территорию Ладакх. Причем у Ладакха своего парламента не будет, а Джамму и Кашмиру региональное собрание все же оставят. Естественно, что в Нью-Дели понимают – кашмирское население воспримет нововведения без энтузиазма. Поэтому в штат спешно перебрасывают дополнительные силы полиции и подразделения индийской армии.



В ночь на 5 августа были взяты под домашний арест Мехбуба Муфти и Омар Абдулла — влиятельные политики Кашмира мусульманского вероисповедания, позволившие себе критические высказывания в адрес инициативы правительства. Мобильную связь и интернет в штате отключили, а на его территорию прибыли 8 тысяч военнослужащих сил безопасности из других индийских штатов. Так власти страны готовятся к возможному всплеску общественного недовольства.



Вечный спор из-за Кашмира

Решение индийского правительства уже вызвало очень жесткую реакцию со стороны Пакистана. В Исламабаде намереваются поднять вопрос о лишении Джамму и Кашмира автономного статуса на Международном суде Организации Объединенных Наций. Но и это – лишь малое, на что способны пакистанские власти.









Напомним, что расположенный на крайнем северо-западе Индии штат Джамму и Кашмир с самых первых лет существования независимых Индии и Пакистана является главным камнем преткновения между двумя государствами. Все дело в том, что и Нью-Дели, и Исламабад претендуют на спорные кашмирские территории. Для индусов горы Кашмира священны, а Пакистан рассматривает их как свою территорию, поскольку там проживает большое количество мусульман.



С 1846 по 1947 годы в составе Британской Индии существовало туземное княжество Джамму и Кашмир. Когда произошел раздел Британской Индии, то была достигнута договоренность о том, что туземным княжествам предоставят возможность самостоятельно выбирать, присоединяться к Индии или Пакистану, а в крайнем случае – остаться независимыми странами. Махараджа Джамму и Кашмира Хари Сингх (на фото), плохо относившийся как к Индийскому национальному конгрессу, так и к Мусульманской лиге, решил не присоединяться ни к кому и сделать свое княжество независимым государством.



Но мусульмане, составлявшие более 90% населения Джамму и Кашмира, мечтали войти в состав Пакистана, так как правившая в Джамму и Кашмире династия была индусской и всячески притесняла мусульман. В княжестве началось вооруженной восстание. И махарадже Хари Сингху уже не оставалось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к Индийскому Союзу. Ведь просить о помощи в подавлении мусульманского восстания Пакистан было бы крайне странным решением. Индийские власти в ответ потребовали от махараджи признать Джамму и Кашмир частью Индии, что Хари Сингх и сделал. Так началась Первая индо-пакистанская война, приведшая к разделу Кашмира.



В настоящее время Индия контролирует 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир. Именно на ней создан штат Джамму и Кашмир. Под контролем Пакистана находится 30% территории бывшего княжества, на которых образованы провинция Гилгит-Балтистан (ранее – Северные территории) и «временно независимый» Азад-Кашмир (Свободный Кашмир). Еще 10% территории Джамму и Кашмира (регион Аксайчин, имеющий стратегическую важность, так как через него проходит дорога из Тибета в Синьцзян) находится с 1962 года под контролем Китая.



Более семидесяти лет Индия и Пакистан спорят из-за северных районов Джамму и Кашмира. Мусульмане составляют большинство населения в штате. Причем если в целом в Джамму и Кашмире проживает 67% мусульман, то в кашмирской долине мусульмане составляют абсолютное большинство – 97% населения. Кроме того, в состав штата входят и регионы с другим населением. В Джамму 65% населения – индуисты, а мусульман только 31%, в Ладакхе 46% — буддисты.



Особый статус Джамму и Кашмира предполагает, что ни один федеральный закон Индии не действует в штате без одобрения его региональным парламентом. При этом граждане Индии, проживающие в других штатах, не имеют права покупать в Джамму и Кашмире землю и недвижимость. Так штат защищает себя от экспансии индуистского населения, поскольку в противном случае индийскому правительству ничего бы не стоило организовать массовое переселение индуистов в Джамму и Кашмир и добиться численного превосходства последних над мусульманами.







Этноконфессиональные разногласия в Джамму и Кашмире являются одной из главных причин активизации в регионе экстремистских группировок, использующих террористические методы борьбы. Кашмирские радикалы базируются в контролируемом Пакистаном Азад Кашмире и пользуются полной поддержкой со стороны пакистанских спецслужб. Поэтому индийские власти практически после каждого теракта и обвиняют Исламабад в причастности к финансированию и вооружению террористических группировок. На Запад и обратно в автобусе. Дороги, дома, мосты и операция «Немыслимое 2»



В Пакистане эти обвинения, разумеется, отвергают и утверждают, что кашмирские мусульмане борются за свои права и интересы собственными силами. Но и так понятно, что без поддержки сильного соседнего государства радикалам Кашмира не удалось бы просуществовать столь длительное время и противостоять индийским властям. С другой стороны, именно террористическая активность и стала одной из главных причин, по которым в Нью-Дели решили ограничить автономию Джамму и Кашмира и лишить эту территорию статуса штата.



Начнет ли Пакистан войну?

Для кашмирского населения, исповедующего ислам, наличие в индийской конституции статьи об автономном статусе штата было единственным объяснением нахождения территории в составе Индии. Теперь мусульмане фактически лишились своей автономии. У них остается единственная надежда – заступничество Пакистана, на который в Кашмире всегда смотрели как на основного защитника прав индийских мусульман.





Мехбуба Муфти



Мехбуба Муфти, прежде возглавлявшая правительство штата, прямо подчеркивает, что после пересмотра статуса штата в Джамму и Кашмире может начаться вооруженное движение против федерального правительства. Пока Исламабад ограничивается критическими заявлениями, но можно не сомневаться, что последствия решения индийских властей будут весьма серьезными.



Можно прогнозировать, во-первых, рост актов насилия на территории Джамму и Кашмира. Как это часто бывает в Южной Азии, агрессия будет направлена против представителей индусского меньшинства, паломников-индуистов, посещающих расположенные в Кашмире священные места, а также против иностранных туристов. Можно ожидать как массовые беспорядки, так и террористические акты.



Во-вторых, активизируют свою деятельность радикальные группировки, действующие с территории Азад-Кашмира. В Азад-Кашмире базируются тысячи боевиков, точную их численность назвать не может никто. Решение властей Индии способно привлечь в ряды радикалов определенную часть кашмирской мусульманской молодежи. Кстати, кашмирские боевики все активнее используют теракты, совершенные с помощью смертников, причем главными объектами выступают как военнослужащие и полицейские Индии, так и паломники.







В-третьих, не исключен рост столкновений на индийско-пакистанской границе. Риск войны с Пакистаном заставляет Индию держать в штате Джамму и Кашмир более 300 тысяч военнослужащих. Здесь дислоцируется практически треть личного состава сухопутных войск Индии. Но многочисленный военный контингент не является стопроцентной гарантией от боевых действий – Пакистан также держит на индийской границе основную часть своей сухопутной армии.



27 февраля 2019 года уже имел место вооруженный конфликт на границе, в ходе которого произошли не только перестрелки между сухопутными подразделениями, но и воздушные бои между самолетами ВВС Индии и ВВС Пакистана. 30 июля 2019 года в секторах Сундербани, Тангдхар и Керан пакистанские военные нарушили режим прекращения огня. В ходе перестрелки погиб один индийский и два пакистанских военных.



Риски конфликта для мировой обстановки

Конечно, на первый взгляд проблема Джамму и Кашмира очень далека от России и многим гражданам непонятна. Но стоит напомнить, что и Индия, и Пакистан являются ядерными державами и полноценная война между странами может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но и если никто не применит оружие массового поражения, даже обычный военный конфликт способен серьезно изменить обстановку в регионе. Пострадают не только жители Джамму и Кашмира – конфликт отразится на ситуации в Южной и Центральной Азии в целом, могут быть затронуты и республики бывшей советской Средней Азии. Слабость — это сила. С таким юанем никакой доллар не страшен!



Также стоит отметить, что России сейчас невыгодно поддерживать ни одну из сторон конфликта. Как, кстати, и Соединенным Штатам. Если говорить об Индии, то российско-индийские отношения еще с советских времен складывались весьма неплохо. Сегодня Индия – один из крупнейших покупателей российского вооружения, которым, кстати, успешно бьет пакистанских противников. Но и с Пакистаном, после многих десятилетий напряженных отношений, Россия также сотрудничает весьма активно. Тем более, что Пакистан – союзник Китая. Аналогичным образом и США – главный военно-политический партнер Пакистана, в последние годы дружат с Нью-Дели не меньше, если не больше, чем с Исламабадом.



Оптимальный выход – переговоры между двумя южноазиатскими державами при посредничестве трех великих стран: России, Китая и США. Тем более что каждая из этих стран имеет свои интересы в регионе и заинтересована в предотвращении новой индо-пакистанской войны. В ближайшее время может начаться очередная война между Индией и Пакистаном. Не исключено, что она будет еще более ожесточенной, чем прежние вооруженные конфликты, ведь на кону стоит независимость Кашмира.Правительство Нарендры Моди, поддерживаемое индусскими националистами, приняло решение о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира. Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал соответствующий указ, а министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламент страны законопроект, предполагающий лишение штата особого статуса. Как утверждает Амит Шах, ситуация в Кашмире требует принятия определенных мер по реорганизации политического статуса этой территории.С инициативой пересмотра статуса Джамму и Кашмира выступила индийская националистическая Бхаратия Джаната парти (BJP, Индийская народная партия), которая в настоящее время является правящей в Индии. Именно она безоговорочно поддержала решение власти отменить 370-ю статью Конституции Индии об автономии и особом статусе штата.В самом Кашмире Бхарата Джаната парти создала максимально удобную для принятия решения ситуацию – вышла из правительства штата, после чего правительство перестало существовать и сейчас Джамму и Кашмиром управляет федеральный центр через губернатора. Раньше для утверждения изменения статуса штата потребовалось бы согласие кашмирского правительства, но раз правительства нет – спрашивать не у кого. Ситуация очень удобная для Нью-Дели.В соответствии с решением индийского правительства, Джамму и Кашмир должен потерять статус штата и стать союзной территорией. У союзной территории, согласно индийскому законодательству, меньше прав, чем у штата. Сейчас в состав Индии входит 29 штатов и 7 союзных территорий.Статус союзных территорий имеют национальный столичный округ Дели, Андаманские и Никобарские острова, Дадра и Нагар-Хавели, Даман и Диу, Лакшадвип, Пудучерри, Чандигарх. Теперь, согласно решению руководства страны, к этому списку должен присоединиться и штат Джамму и Кашмир – наверное, самый проблемный индийский штат, ситуация в котором не раз становилась причиной войн с соседним Пакистаном.В отличие от штатов, союзные территории не имеют губернаторов и управляются напрямую из федерального центра. Поэтому в индийском правительстве и утверждают, что изменения статуса Джамму и Кашмира требуют соображения безопасности – якобы в союзной территории проще поддерживать общественный порядок и бороться с террористической активностью.Что интересно, индийские власти решили не только изменить статус Джамму и Кашмира, но и расчленить нынешнюю территорию штата – из Джамму и Кашмира выделят союзную территорию Ладакх. Причем у Ладакха своего парламента не будет, а Джамму и Кашмиру региональное собрание все же оставят. Естественно, что в Нью-Дели понимают – кашмирское население воспримет нововведения без энтузиазма. Поэтому в штат спешно перебрасывают дополнительные силы полиции и подразделения индийской армии.В ночь на 5 августа были взяты под домашний арест Мехбуба Муфти и Омар Абдулла — влиятельные политики Кашмира мусульманского вероисповедания, позволившие себе критические высказывания в адрес инициативы правительства. Мобильную связь и интернет в штате отключили, а на его территорию прибыли 8 тысяч военнослужащих сил безопасности из других индийских штатов. Так власти страны готовятся к возможному всплеску общественного недовольства.Решение индийского правительства уже вызвало очень жесткую реакцию со стороны Пакистана. В Исламабаде намереваются поднять вопрос о лишении Джамму и Кашмира автономного статуса на Международном суде Организации Объединенных Наций. Но и это – лишь малое, на что способны пакистанские власти.Напомним, что расположенный на крайнем северо-западе Индии штат Джамму и Кашмир с самых первых лет существования независимых Индии и Пакистана является главным камнем преткновения между двумя государствами. Все дело в том, что и Нью-Дели, и Исламабад претендуют на спорные кашмирские территории. Для индусов горы Кашмира священны, а Пакистан рассматривает их как свою территорию, поскольку там проживает большое количество мусульман.С 1846 по 1947 годы в составе Британской Индии существовало туземное княжество Джамму и Кашмир. Когда произошел раздел Британской Индии, то была достигнута договоренность о том, что туземным княжествам предоставят возможность самостоятельно выбирать, присоединяться к Индии или Пакистану, а в крайнем случае – остаться независимыми странами. Махараджа Джамму и Кашмира Хари Сингх (на фото), плохо относившийся как к Индийскому национальному конгрессу, так и к Мусульманской лиге, решил не присоединяться ни к кому и сделать свое княжество независимым государством.Но мусульмане, составлявшие более 90% населения Джамму и Кашмира, мечтали войти в состав Пакистана, так как правившая в Джамму и Кашмире династия была индусской и всячески притесняла мусульман. В княжестве началось вооруженной восстание. И махарадже Хари Сингху уже не оставалось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к Индийскому Союзу. Ведь просить о помощи в подавлении мусульманского восстания Пакистан было бы крайне странным решением. Индийские власти в ответ потребовали от махараджи признать Джамму и Кашмир частью Индии, что Хари Сингх и сделал. Так началась Первая индо-пакистанская война, приведшая к разделу Кашмира.В настоящее время Индия контролирует 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир. Именно на ней создан штат Джамму и Кашмир. Под контролем Пакистана находится 30% территории бывшего княжества, на которых образованы провинция Гилгит-Балтистан (ранее – Северные территории) и «временно независимый» Азад-Кашмир (Свободный Кашмир). Еще 10% территории Джамму и Кашмира (регион Аксайчин, имеющий стратегическую важность, так как через него проходит дорога из Тибета в Синьцзян) находится с 1962 года под контролем Китая.Более семидесяти лет Индия и Пакистан спорят из-за северных районов Джамму и Кашмира. Мусульмане составляют большинство населения в штате. Причем если в целом в Джамму и Кашмире проживает 67% мусульман, то в кашмирской долине мусульмане составляют абсолютное большинство – 97% населения. Кроме того, в состав штата входят и регионы с другим населением. В Джамму 65% населения – индуисты, а мусульман только 31%, в Ладакхе 46% — буддисты.Особый статус Джамму и Кашмира предполагает, что ни один федеральный закон Индии не действует в штате без одобрения его региональным парламентом. При этом граждане Индии, проживающие в других штатах, не имеют права покупать в Джамму и Кашмире землю и недвижимость. Так штат защищает себя от экспансии индуистского населения, поскольку в противном случае индийскому правительству ничего бы не стоило организовать массовое переселение индуистов в Джамму и Кашмир и добиться численного превосходства последних над мусульманами.Этноконфессиональные разногласия в Джамму и Кашмире являются одной из главных причин активизации в регионе экстремистских группировок, использующих террористические методы борьбы. Кашмирские радикалы базируются в контролируемом Пакистаном Азад Кашмире и пользуются полной поддержкой со стороны пакистанских спецслужб. Поэтому индийские власти практически после каждого теракта и обвиняют Исламабад в причастности к финансированию и вооружению террористических группировок.В Пакистане эти обвинения, разумеется, отвергают и утверждают, что кашмирские мусульмане борются за свои права и интересы собственными силами. Но и так понятно, что без поддержки сильного соседнего государства радикалам Кашмира не удалось бы просуществовать столь длительное время и противостоять индийским властям. С другой стороны, именно террористическая активность и стала одной из главных причин, по которым в Нью-Дели решили ограничить автономию Джамму и Кашмира и лишить эту территорию статуса штата.Для кашмирского населения, исповедующего ислам, наличие в индийской конституции статьи об автономном статусе штата было единственным объяснением нахождения территории в составе Индии. Теперь мусульмане фактически лишились своей автономии. У них остается единственная надежда – заступничество Пакистана, на который в Кашмире всегда смотрели как на основного защитника прав индийских мусульман.Мехбуба Муфти, прежде возглавлявшая правительство штата, прямо подчеркивает, что после пересмотра статуса штата в Джамму и Кашмире может начаться вооруженное движение против федерального правительства. Пока Исламабад ограничивается критическими заявлениями, но можно не сомневаться, что последствия решения индийских властей будут весьма серьезными.Можно прогнозировать, во-первых, рост актов насилия на территории Джамму и Кашмира. Как это часто бывает в Южной Азии, агрессия будет направлена против представителей индусского меньшинства, паломников-индуистов, посещающих расположенные в Кашмире священные места, а также против иностранных туристов. Можно ожидать как массовые беспорядки, так и террористические акты.Во-вторых, активизируют свою деятельность радикальные группировки, действующие с территории Азад-Кашмира. В Азад-Кашмире базируются тысячи боевиков, точную их численность назвать не может никто. Решение властей Индии способно привлечь в ряды радикалов определенную часть кашмирской мусульманской молодежи. Кстати, кашмирские боевики все активнее используют теракты, совершенные с помощью смертников, причем главными объектами выступают как военнослужащие и полицейские Индии, так и паломники.В-третьих, не исключен рост столкновений на индийско-пакистанской границе. Риск войны с Пакистаном заставляет Индию держать в штате Джамму и Кашмир более 300 тысяч военнослужащих. Здесь дислоцируется практически треть личного состава сухопутных войск Индии. Но многочисленный военный контингент не является стопроцентной гарантией от боевых действий – Пакистан также держит на индийской границе основную часть своей сухопутной армии.27 февраля 2019 года уже имел место вооруженный конфликт на границе, в ходе которого произошли не только перестрелки между сухопутными подразделениями, но и воздушные бои между самолетами ВВС Индии и ВВС Пакистана. 30 июля 2019 года в секторах Сундербани, Тангдхар и Керан пакистанские военные нарушили режим прекращения огня. В ходе перестрелки погиб один индийский и два пакистанских военных.Конечно, на первый взгляд проблема Джамму и Кашмира очень далека от России и многим гражданам непонятна. Но стоит напомнить, что и Индия, и Пакистан являются ядерными державами и полноценная война между странами может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но и если никто не применит оружие массового поражения, даже обычный военный конфликт способен серьезно изменить обстановку в регионе. Пострадают не только жители Джамму и Кашмира – конфликт отразится на ситуации в Южной и Центральной Азии в целом, могут быть затронуты и республики бывшей советской Средней Азии.Также стоит отметить, что России сейчас невыгодно поддерживать ни одну из сторон конфликта. Как, кстати, и Соединенным Штатам. Если говорить об Индии, то российско-индийские отношения еще с советских времен складывались весьма неплохо. Сегодня Индия – один из крупнейших покупателей российского вооружения, которым, кстати, успешно бьет пакистанских противников. Но и с Пакистаном, после многих десятилетий напряженных отношений, Россия также сотрудничает весьма активно. Тем более, что Пакистан – союзник Китая. Аналогичным образом и США – главный военно-политический партнер Пакистана, в последние годы дружат с Нью-Дели не меньше, если не больше, чем с Исламабадом.Оптимальный выход – переговоры между двумя южноазиатскими державами при посредничестве трех великих стран: России, Китая и США. Тем более что каждая из этих стран имеет свои интересы в регионе и заинтересована в предотвращении новой индо-пакистанской войны. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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