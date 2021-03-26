Касается всех: Путин заявил о незыблемости цифрового суверенитета

Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета всех государств, заявил Путин. Он призвал страны объединить усилия для борьбы с угрозами, исходящими из информационного пространства.

Президент России Владимир Путин назвал информационное пространство источником потенциальных угроз для глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран. Слова главы государства прозвучали на заседании Совета Безопасности России.

Путин пояснил, что цифровую среду используют как организованная преступность, так и международные террористы. Поэтому из информационного пространства исходит множество потенциальных угроз как для глобальной безопасности, так для отдельных стран.

В этой связи президент России считает, что страны должны помогать друг другу в противостоянии этим угрозам. Также государства должны объединить усилия для создания общих систем информационной безопасности.

Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета всех государств,

- подчеркнул Путин.

Он добавил, что для этого необходимо продолжать создавать международные площадки для обеспечения информационной безопасности как внутри России, так и за её пределами.