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Касается всех: Путин заявил о незыблемости цифрового суверенитета
26 марта 2021, 19:50 • 44 • Политика
Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета всех государств, заявил Путин. Он призвал страны объединить усилия для борьбы с угрозами, исходящими из информационного пространства.
Президент России Владимир Путин назвал информационное пространство источником потенциальных угроз для глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран. Слова главы государства прозвучали на заседании Совета Безопасности России.
Путин пояснил, что цифровую среду используют как организованная преступность, так и международные террористы. Поэтому из информационного пространства исходит множество потенциальных угроз как для глобальной безопасности, так для отдельных стран.
В этой связи президент России считает, что страны должны помогать друг другу в противостоянии этим угрозам. Также государства должны объединить усилия для создания общих систем информационной безопасности.
- подчеркнул Путин.
Он добавил, что для этого необходимо продолжать создавать международные площадки для обеспечения информационной безопасности как внутри России, так и за её пределами.
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