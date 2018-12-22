″Касается каждого жителя страны″: Володин о самом долгожданном принятом законе России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о самом долгожданном законе России, который был принят в уходящем году. По его словам - это закон об отмене общероссийского роуминга: ″Касается каждого жителя страны″.

Спикер Госдумы, подводя итоги уходящего года, рассказал о том, каким самым долгожданным оказался закон России, принятый депутатами в осеннюю сессию. По мнению председателя нижней палаты парламента, это - закон об отмене общероссийского роуминга.

″Его ждали наши граждане, - цитирует пресс-служба Госдумы Вячеслава Володина. - Он касается фактически каждого жителя нашей страны″.

Спикер обратил также внимание на то, что именно этот закон вызвал всеобщее партийное единодушие и ″был поддержан всеми фракциями Госдумы″.