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″Касается каждого жителя страны″: Володин о самом долгожданном принятом законе России
22 декабря 2018, 13:24 • 151 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о самом долгожданном законе России, который был принят в уходящем году. По его словам - это закон об отмене общероссийского роуминга: ″Касается каждого жителя страны″.
Спикер Госдумы, подводя итоги уходящего года, рассказал о том, каким самым долгожданным оказался закон России, принятый депутатами в осеннюю сессию. По мнению председателя нижней палаты парламента, это - закон об отмене общероссийского роуминга.
″Его ждали наши граждане, - цитирует пресс-служба Госдумы Вячеслава Володина. - Он касается фактически каждого жителя нашей страны″.
Спикер обратил также внимание на то, что именно этот закон вызвал всеобщее партийное единодушие и ″был поддержан всеми фракциями Госдумы″.
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