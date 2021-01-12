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Касается каждого: С 2021 года в России начали по-новому считать трудовой стаж
12 января 2021, 18:25 • 67 • Политика
В России изменился расчёт трудового стажа для пенсии из-за внедрения электронной трудовой книжки. Теперь вся информация о трудовой деятельности будет напрямую передаваться в ПФР в электронной форме.
С 1 января 2021 года в России изменился порядок расчёта трудового стажа при начислении пенсии. Причиной этого стало активное внедрение электронных трудовых книжек и ведение учёта трудового стажа в электронном варианте.
До конца 2020 года работающие граждане России должны были сделать выбор между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки. Те, кто не успел определиться, автоматически остаются с бумажной трудовой. Однако те, кто впервые поступают на работу, в 2021 году получат электронный вариант.
- гласят новые правила учёта трудового стажа.
По данным главы Пенсионного фонда Максима Топилина, к началу 2021 года выбор между электронной и бумажной трудовой успели сделать 40,4 миллиона работающих граждан России. Из них только 13% выбрали электронную книжку, сообщает KONKURENT.RU.
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