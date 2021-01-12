Касается каждого: С 2021 года в России начали по-новому считать трудовой стаж

С 1 января 2021 года в России изменился порядок расчёта трудового стажа при начислении пенсии. Причиной этого стало активное внедрение электронных трудовых книжек и ведение учёта трудового стажа в электронном варианте.

До конца 2020 года работающие граждане России должны были сделать выбор между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки. Те, кто не успел определиться, автоматически остаются с бумажной трудовой. Однако те, кто впервые поступают на работу, в 2021 году получат электронный вариант.

Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять её для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ,

- гласят новые правила учёта трудового стажа.

По данным главы Пенсионного фонда Максима Топилина, к началу 2021 года выбор между электронной и бумажной трудовой успели сделать 40,4 миллиона работающих граждан России. Из них только 13% выбрали электронную книжку, сообщает KONKURENT.RU.