Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Главная / Политика

Касается каждого: С 2021 года в России начали по-новому считать трудовой стаж

12 января 2021, 18:25  •  67 • Политика
В России изменился расчёт трудового стажа для пенсии из-за внедрения электронной трудовой книжки. Теперь вся информация о трудовой деятельности будет напрямую передаваться в ПФР в электронной форме.
С 1 января 2021 года в России изменился порядок расчёта трудового стажа при начислении пенсии. Причиной этого стало активное внедрение электронных трудовых книжек и ведение учёта трудового стажа в электронном варианте.
До конца 2020 года работающие граждане России должны были сделать выбор между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки. Те, кто не успел определиться, автоматически остаются с бумажной трудовой. Однако те, кто впервые поступают на работу, в 2021 году получат электронный вариант.
Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять её для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ,
- гласят новые правила учёта трудового стажа.
По данным главы Пенсионного фонда Максима Топилина, к началу 2021 года выбор между электронной и бумажной трудовой успели сделать 40,4 миллиона работающих граждан России. Из них только 13% выбрали электронную книжку, сообщает KONKURENT.RU.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
12 января 2021, 01:55
Пять доплат к пенсии в 2021 году: Как и когда их можно получить
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Д...
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспар...
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить...
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.