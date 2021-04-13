Карты Visa и Mastercard могут отключить в России

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Причина кроется в антироссийской риторике

Не так давно Сергей Лавров объявил, что Россия будет постепенно искать альтернативу доллару при проведении межгосударственных платежей. При этом глава министерства иностранных дел отметил, что со временем РФ может отказаться от использования западных платежных систем, таких как Visa или Mastercard. Сегодня, 13 апреля, слова министра подтвердил и Дмитрий Песков.

Голос Кремля отметил, что не исключает того, что в России будет ограничено использование платежных систем Visa и Mastercard, пишет РИА "Новости".

Причина проста – сакнции в отношении России. Пресс-секретарь объяснил, что отказ от западных платежных систем – процесс достаточно непредсказуемый. Но учитывая тот факт, что все больше стран начинают проводить в отношении России недружественную и "вражескую" политику, нельзя исключать, что в будущем Visa и Mastercard на территории нашей страны работать не будут, сообщает телеканал "360".

Напомним, что в прошлом году западные платежные системы уже запретили использовать для покупок на некоторых иностранных сайтах.

При этом западные аналитики предполагают, что отключение от SWIFT Россия встретит во всеоружии. Однако американцы пока не торопятся принимать такое решение, поскольку понимают, что это ударит не только по отечественной, но и по их экономике.