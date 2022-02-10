Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский

Политолог Александр Сосновский уверен, что допинговый скандал, разразившийся на Олимпиаде в Пекине, был раздут намеренно. Эту карту разыграли ради конкретной цели.

В пятый день Олимпийских игр стало известно, что в допинг-пробы одного из фигуристов из сборной России обнаружено запрещённое веществ. Эта информация появилась не зря, считает Александр Сосновский.

Карту с допингом разыграли вновь, чтобы дискредитировать Россию. По мнению политолога, миру ясно дали понять, что кое-кто не хочет видеть Россию в самых крупных международных соревнованиях, не хочет единства России и Китая.

Против России продолжается информационная война. Цель – подорвать мировой авторитет нашей страны.

"Это часть комплексной операции по созданию образа "империи зла" из России. Отвечать надо, а не оправдываться", - цитируют Сосновского "Народные Новости".

Фигуристку Камилу Валиеву СМИ давно прозвали "русской феей". Западные СМИ написали о том, что именно эта спортсменка может быть причиной допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Официальных заявлений от МОК пока не было.