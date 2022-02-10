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Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 03:20 • 59 • Политика
Политолог Александр Сосновский уверен, что допинговый скандал, разразившийся на Олимпиаде в Пекине, был раздут намеренно. Эту карту разыграли ради конкретной цели.
В пятый день Олимпийских игр стало известно, что в допинг-пробы одного из фигуристов из сборной России обнаружено запрещённое веществ. Эта информация появилась не зря, считает Александр Сосновский.
Карту с допингом разыграли вновь, чтобы дискредитировать Россию. По мнению политолога, миру ясно дали понять, что кое-кто не хочет видеть Россию в самых крупных международных соревнованиях, не хочет единства России и Китая.
Против России продолжается информационная война. Цель – подорвать мировой авторитет нашей страны.
"Это часть комплексной операции по созданию образа "империи зла" из России. Отвечать надо, а не оправдываться", - цитируют Сосновского "Народные Новости".
Фигуристку Камилу Валиеву СМИ давно прозвали "русской феей". Западные СМИ написали о том, что именно эта спортсменка может быть причиной допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Официальных заявлений от МОК пока не было.
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