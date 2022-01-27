Карту раздела Украины оценил депутат: "Вполне реально"

Карту раздела Украины, выполненную в соответствии с одним их обсуждаемых на Западе сценариев наступления на Незалежную, оценил депутат Госдумы Александр Бородай: "Вполне реально".

На волне истерики в западных СМИ о якобы грядущем вторжении России на Украину рассматриваются всё новые варианты развития событий.

В эфире программы "Не могу молчать" на канале Царьград была продемонстрирована карта раздела Незалежной, выполненная в соответствии с одним их обсуждаемых сценариев наступления.

По ней, Украина лишится значительной части территорий. Так, нашей стране могут отойти не только Донбасс и большинство левобережных регионов страны, но и области за Днепром - в частности, Херсонская, Одесская и Николаевская.

При этом Незалежная, согласно данному варианту раздела, потеряет и часть своих западных территорий. Отдельные регионы уйдут Венгрии, Польше и Румынии.

Ведущая "Первого русского" попросила оценить вероятность такого исхода для Украины гостя студии - депутата Госдумы России Александра Бородая.