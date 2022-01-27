Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Политика

Карту раздела Украины оценил депутат: "Вполне реально"

27 января 2022, 16:10  •  295 • Политика
Карту раздела Украины, выполненную в соответствии с одним их обсуждаемых на Западе сценариев наступления на Незалежную, оценил депутат Госдумы Александр Бородай: "Вполне реально".
На волне истерики в западных СМИ о якобы грядущем вторжении России на Украину рассматриваются всё новые варианты развития событий.
В эфире программы "Не могу молчать" на канале Царьград была продемонстрирована карта раздела Незалежной, выполненная в соответствии с одним их обсуждаемых сценариев наступления.
По ней, Украина лишится значительной части территорий. Так, нашей стране могут отойти не только Донбасс и большинство левобережных регионов страны, но и области за Днепром - в частности, Херсонская, Одесская и Николаевская.
При этом Незалежная, согласно данному варианту раздела, потеряет и часть своих западных территорий. Отдельные регионы уйдут Венгрии, Польше и Румынии.
Ведущая "Первого русского" попросила оценить вероятность такого исхода для Украины гостя студии - депутата Госдумы России Александра Бородая.
Вполне реально. Хотя возможны и немного другие варианты развития событий. То есть карту ещё можно перекраивать пару-тройку раз. Например, Венгрия может претендовать на что-то большее. А Чернигов, Сумы и Полтава, как я считаю, должны присоединиться к той части карты, которая закрашена тем же цветом, что и Россия, - подчеркнул парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



295
Источник
Похожие новости
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
27 января 2022, 02:45
Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров
27 января 2022, 10:20
Три причины, по которой большой войны с Россией не будет. При чём тут пенсионеры?
27 января 2022, 01:00
Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе безусловно" - Козак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
22 января 2022, 16:35
"Оплачено кровью": Донбассу не нужна независимость. Пора домой
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
23 января 2022, 17:05
Жёсткий ответ немцев на "обидки" Киева: "Кстати, респект Шёнбаху"
22 января 2022, 11:55
Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.