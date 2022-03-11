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Карту биолабораторий на Украине в прямом эфире оценил эксперт: "Опаснейший процесс"

11 марта 2022, 15:15  •  123 • Политика
Карту биолабораторий на Украине, спонсируемых Пентагоном, в прямом эфире оценил эксперт Владимир Козин. Он обратил внимание, что всего в стране находится свыше 30 таких объектов: "Опаснейший процесс".
Вскоре после разоблачения со стороны Минобороны России деятельности на Украине биолабораторий, финансируемых Пентагоном, с тревожным заявлением выступили представители ВОЗ, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Вакцина правды".
Так, Всемирная организация здравоохранения фактически анонсировала скорый всплеск инфекционных заболеваний в зоне конфликта. В студии "Первого русского" об этих подозрительных объектах на территории Незалежной высказался член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
Он прокомментировал опубликованную министерством обороны карту данных украинских биологических центров, которая была показана в прямом эфире Царьграда.
Эксперт обратил внимание, что всего в стране находится свыше 30 таких объектов, это НИИ и санитарно-эпидемиологические лаборатории. В Киеве и Харькове подобных объектов несколько. Все они до последнего времени спонсировались Пентагоном.
Все достигнутые наработки, в том числе в сфере создания биологического оружия, передавались в США, Германию и Австралию, подчеркнул собеседник "Первого русского". Козин отметил:
Притом оба государства, которые вовлечены в этот опаснейший процесс, - и Украина, и Соединённые Штаты - подписали Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении в 1972 году. В 1975-м они её ратифицировали.

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