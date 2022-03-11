Карту биолабораторий на Украине, спонсируемых Пентагоном, в прямом эфире оценил эксперт Владимир Козин. Он обратил внимание, что всего в стране находится свыше 30 таких объектов: "Опаснейший процесс".

Вскоре после разоблачения со стороны Минобороны России деятельности на Украине биолабораторий, финансируемых Пентагоном, с тревожным заявлением выступили представители ВОЗ, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Вакцина правды".

Так, Всемирная организация здравоохранения фактически анонсировала скорый всплеск инфекционных заболеваний в зоне конфликта. В студии "Первого русского" об этих подозрительных объектах на территории Незалежной высказался член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

Он прокомментировал опубликованную министерством обороны карту данных украинских биологических центров, которая была показана в прямом эфире Царьграда.

Эксперт обратил внимание, что всего в стране находится свыше 30 таких объектов, это НИИ и санитарно-эпидемиологические лаборатории. В Киеве и Харькове подобных объектов несколько. Все они до последнего времени спонсировались Пентагоном.

Все достигнутые наработки, в том числе в сфере создания биологического оружия, передавались в США, Германию и Австралию, подчеркнул собеседник "Первого русского". Козин отметил: