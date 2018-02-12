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«Картонная страшилка»: зачем Украина модернизирует советский зенитный комплекс «Печора»

12 февраля 2018, 00:24  •  162 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что оборонные предприятия страны продолжают успешную модернизацию зенитного ракетного комплекса С-125 «Печора». По его словам, дальность поражения обновлённого ЗРК составит более 40 км, высота — 25 км. Эксперты полагают, что увеличение радиуса действия комплекса отрицательно скажется на его точности. Помогут ли модернизированные «Печоры» закрыть бреши в украинской ПВО, разбирался RT.
 
Зенитный ракетный комплекс С-125 «Печора» Facebook © @zbroya.ua
 

Государственный концерн «Укроборонпром» продолжает модернизацию средств ПВО и, в частности, зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малого радиуса C-125 «Печора». Об этом в своём Facebook написал президент Украины Пётр Порошенко. По мнению украинского лидера, оружейники смогли достичь существенных успехов.

«Дальняя граница зоны поражения обновлённого комплекса (С-125) составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения — 25 км. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманёвренных целей. Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет», — сообщил Порошенко.

17 января 2018 года «Укроборонпром» опубликовал видео испытаний C-125М «Печора». На кадрах запечатлён пуск зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 5В27Д-М2, на которой установлена полуактивная радиолокационная головка самонаведения.

Как уточнили в концерне, модернизированная ракета способна поражать высокоманёвренные истребители на расстоянии не менее 20 км. Украинские конструкторы якобы добились значительного увеличения показателей точности поражения аэродинамических целей (самолётов). 

Надежда на «Печору»

Украина уже неоднократно обновляла ЗРК «Печора», доставшиеся в наследство от Советского Союза. Нынешний этап модернизации проходит в рамках курса на укрепление системы ПВО страны, который был объявлен секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым в середине ноября 2015 года.

Тогда глава СНБО заявил, что Киев будет ремонтировать и обновлять стоящие на вооружении ЗРК, радиолокационные станции (РЛС) и истребители-перехватчики. Турчинов признал, что ВСУ не в состоянии обеспечить защиту воздушного пространства страны и перекрыть средствами ПВО украинско-российскую границу.

За годы независимости в негодность пришли около 80% украинских ЗРК, числившихся на балансе ВСУ.

Речь идёт о комплексах «Бук-М1», С-75, С-125, С-200А, С-300В1, С-300ПС и 300ПТ.

Единственным положительным событием в сфере ПВО для Украины (до государственного переворота) стала разработка ЗРК С-125-2Д «Печора-2Д» на базе советского маловысотного комплекса С-125М1. Данное средство ПВО способно поражать цели на высоте 21 км и дальностью до 35 км.

Модернизация С-125, о которой сообщил Порошенко, призвана несколько улучшить боевые характеристики комплекса.

Обновлением «Печоры» занимаются киевские предприятия — ООО «Радионикс» (производство радиоэлектроники) и государственное конструкторское бюро «Луч» (разработка ракетного вооружения). На испытаниях расчёты С-125М отрабатывают сопровождение и поражение лёгких манёвренных истребителей МиГ-29.

  • Кабина зенитного ракетного комплекса ВСУ С-125 «Печора»
  • Facebook
  • © @zbroya.ua
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По информации украинских СМИ, ранее модернизация С-125 ограничивалась радиоэлектронной аппаратурой (ламповые радиоэлементы заменялись твердотельными. — RT). Эксплуатационные возможности «Печоры» улучшались, но тактико-технические характеристики оставались без изменений.

«Изюминкой» С-125М должна стать РЛС FCR-125. В зависимости от типа ЗУР станция будет способна сопровождать от одной до четырёх целей и наводить от двух до восьми ракет. Ещё одним новшеством является использование головок самонаведения.

В то же время украинская пресса отмечает, что процесс модернизации «Печоры» может занять как минимум несколько лет. В частности, большие сложности могут возникнуть с доработкой систем самонаведения. 

Не представляют опасности

 

Опрошенные RT эксперты назвали «Печору» превосходным оружием времён холодной войны. Однако в современных условиях даже модернизированная версия С-125 не может обеспечить необходимый уровень боевой эффективности. Украинская «Печора» уязвима для комплексов радиоэлектронного подавления и почти всех современных средств огневого поражения.

Директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов полагает, что модернизированная версия «Печоры» способна доставить неприятности только самолётам предыдущего поколения. В разговоре с RT он отметил, что нынешние средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми вооружена российская армия, могут легко вывести из строя электронику украинского комплекса.

«Но я бы не стал потешаться над «Печорой». В 1999 году югославский С-125 сбил американскую «невидимку» F-117. Однако стоит понимать, что даже в модернизированном виде этот ЗРК представляет опасность в основном для неповоротливых самолётов наподобие Су-25 и Су-24, если они, конечно, не оснащены новыми комплексами РЭБ. Для более современных российских машин, таких как Су-30, Су-34, Су-35, «Печора» — это просто картонная страшилка», — пояснил RT эксперт.

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По его словам, кабина украинского С-125 внешне выглядит ультрасовременно. Например, пуск ракеты оператор осуществляет нажатием клавиши компьютерной мышки (на обновлённых российских ЗРК конструкторы сохранили кнопочный вариант пуска. — RT). Однако система управления комплексом осталась аналоговая (на более современных ЗРК используется цифровая). В связи с этим помехозащищённость перед РЭБ у «Печоры» крайне слабая.

«Украинский С-125 станет не только лёгкой жертвой РЭБ. Без труда он может быть уничтожен как с земли, так и с воздуха. Причина заключается в том, что на развёртывание комплекса уходит порядка 20 минут. Это непозволительно много для современной войны. Для сравнения: российские ЗРК приводятся в боевое состояние в пределах пяти минут», — отметил Кнутов.

  • Пуск ракеты украинского ЗРК С-125
  • © Кадр: видео YouTube

Кроме того, собеседник RT сомневается, что украинские конструкторы смогли радикально улучшить тактико-технические характеристики ЗУР. По его мнению, увеличение дальности поражения целей, скорее всего, привело к ухудшению показателей точности.

«С-125 — эффективное оружие против малоподвижных целей. В зависимости от расстояния вероятность поражения таких целей двумя ракетами может достигать 96%, но на расстоянии в 40 км вряд ли будет превышать и 30%. Недооценивать «Печору» в любом случае нельзя, но её век как средства ПВО уже прошёл», — сказал Кнутов.

Вынужденная модернизация

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Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что Украина решила модернизировать «Печору», исходя прежде всего из финансовых соображений. По мнению эксперта, украинское государство лишено ресурсов и технологий для создания современного ЗРК даже на базе советских технологий.

«Начнём с того, что Украина никогда не производила технику ПВО. Это во многом объясняет весь комплекс проблем. Модернизация «Печоры» носит вынужденный характер из-за отсутствия денег и фундамента для создания чего-то современного», — заявил RT Корнев.

Как полагает эксперт, принимая на вооружение С-125М, командование ВСУ пытается создать более-менее надёжный эшелон противовоздушной обороны для основных группировок сухопутных сил. Однако на этом поприще (с учётом дефицита финансов) эффективнее использовать самоходные ЗРК 9К33 «Оса».

«Средства ПВО — это, в принципе, дорогое удовольствие. Вряд ли Украине помогут извне. Во-первых, ни одна страна не будет это делать безвозмездно. Во-вторых, я не думаю, что Запад отважится на поставки ВСУ даже подержанных и малоэффективных ЗРК и ПЗРК. В США и ЕС осознают, что это приведёт к эскалации конфликта с Россией», — отметил Корнев. 

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