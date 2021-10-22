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Картины сына Байдена в США стоят дороже шедевров Монэ: "Кто получает выгоду?"

22 октября 2021, 12:40  •  83 • Политика
В США конгрессмен обратился к генпрокурору США с требованием расследовать причину, по которой картины сына президента США Хантера Байдена продаются за огромные суммы.
Конгрессмен-республиканец Кеннет Бак обратился к главе Минюста США Маррику Гарленду расследовать ситуацию с ценами на картины сына президента США Джозефа Байдена - Хантера.
На слушаниях в юридическом комитете Конгресса США присутствовали генпрокурор США и министр юстиции. Конгрессмен показал высокопоставленным чиновникам, что цены на шедевры живописи Клода Моне и Эдгара Дега продаются на аукционах за суммы не менее $700 тысяч.
После этого член Конгресса показал чиновникам одну из картин Хантера Байдена, которая тоже продается за $500 тысяч, после чего участники слушаний расхохотались.
Вы можете подумать, что у Хантера Байдена... есть, например, опыт художественной подготовки. Но вы будете ошибаться. Вы также можете предположить, что он обучался у всемирно известных мастеров, но снова ошибетесь
- цитирует ТАСС слова законодателя.
Также Бак отметил, что Байден-младший даже не "продавал свои работы в течение долгих лет".
По словам конгрессмена, в 2019 году Байден-младший не мог найти галерею для выставки своих картин, однако после инаугурации его отца как президента США в 2021 году его картины продаются по цене дома в Америке. Конгрессмен обвинил галереи, выставившие кратины сына президента, в получении госсубсидий во время пандемии.
Генеральный прокурор, кто покупает картины Хантера Байдена? Кто получает выгоду? Какую выгоду они получают от администрации Байдена? Американский народ хочет знать
- добавил конгрессмен. Генпрокурор США обещал рассмотреть обращение законодателя.

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