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Картинка из Варшавы: «Бундесвер нас не защитит!»

14 января 2018, 13:39  •  601 • В мире
Просочившиеся в польские СМИ данные о состоянии немецкой армии и её вооружении заставили поляков воскликнуть: «Бундесвер нас не защитит».
Из находящихся на вооружении немцев двухсот танков «Леопард-2» только 95 находятся в строю. Остальные до сих пор модернизируют, приспосабливая к современным условиям боя, либо они простаивают из-за отсутствия запасных частей. Бундесвер сталкивается с дефицитом кадров и отсутствием квалифицированного персонала, способного отремонтировать нуждающиеся в ремонте подводные лодки и истребители. В случае войны немецкая армия, пишет польское издание Rzeczpospolita, не в состоянии выполнить свои обязательства перед партнёрами по НАТО.
В 2014 г. во время учений НАТО в Норвегии солдаты 371-го танкового гренадерского батальона бундесвера испытывали нехватку оружия. Бронетранспортёры Boxer оказались без пулемётов MG-3, из-за чего солдатам пришлось сооружать макеты из… рукояток для швабр. Накануне учений, чтобы довести состояние батальона до полной боевой готовности, командирам пришлось одалживать амуницию и вооружение. Примечательно, что необходимым количеством единиц вооружения и амуниции обеспечивали 371-й батальон вскладчину… 50 других подразделений. Это позволяет предположить, что и в других частях Вооружённых сил Германии дела обстоят не намного лучше.
Впрочем, выразительная картина, в карикатурных красках изображённая польским изданием, может быть и чисто пропагандистским ходом, создающим контраст между «упадком» бундесвера и «величием» армии Соединённых Штатов, развернувших свою военную инфраструктуру в Польше.
Соб. корр. ФСК

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