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Картина Второй мировой войны всё больше деформируется

15 сентября 2019, 19:24  •  121 • Война
60% французов уверены, что Гитлера разгромили американцы
Во Франции в скором времени будут оцифрованы 986 часов архивных звукозаписей Нюрнбергского процесса. Голоса участников процесса, в т.ч. нацистских военных преступников, будут очищены от шумов и помех. На это потребуются не менее десяти месяцев и команда из двадцати специалистов. Работы финансируются Музеем холокоста в Вашингтоне, сообщает швейцарская Aargauer Zeitung.
Ранее швейцарское издание осудило попытки Запада исказить правду о Второй мировой войне, принизив вклад Советского Союза в освобождение Европы от нацизма.
«После поражения под Сталинградом и Курском немцы окончательно засели в обороне», – пишет издание, указывая, что памятным мероприятиям в годовщину высадки американо-британского десанта в Нормандии намеренно придаётся преувеличенный масштаб, чтобы затмить память о более значимой и кровопролитной операции советских войск «Багратион», в ходе которой за две недели немцы потеряли 350 тыс. убитыми, пленными и ранеными. В плену оказались 22 генерала вермахта.
«Словно в древнеримском победном шествии, Сталин отдал приказ провести 50 тыс. военнопленных по улицам Москвы… Миру нужно было показать: Германия сломлена и победа близка… Празднование годовщины высадки союзников в Нормандии способствуют «американизации» памяти о войне, сокращает её до нескольких событий, театров военных действий и участников. А фильмы, вроде «Спасти рядового Райана» и компьютерные игры серии Call of Duty только усиливают это впечатление».
Газета приводит статистические данные: в 1945 г. 60% французов считали, что Европа обязана своим спасением советскому солдату, а в 2015 г. те же 60% французов уверены, что Гитлера разгромили американцы.
«Опросы в других странах дают схожие результаты, притом что каждые двое из трёх немецких солдат с 1941 г. воевали на Восточном фронте, и четверо из пятерых погибших солдат вермахта были убиты в бою с советскими войсками… Картина Второй мировой войны всё больше деформируется под воздействием медийных продуктов и лишь ограниченно связана с историческими фактами»,
– резюмирует издание.
Добавим, что своего исследователя ещё ждут такие темы, как законодательно закреплённое разрешение членам национальных формирований СС и вспомогательной полиции из республик СССР (украинские, латышские, эстонские подразделения) получить убежище и гражданство Соединённых Штатов, а также политика укрывательства нацистских военных преступников от советского правосудия в США, Канаде и странах Западной Европы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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