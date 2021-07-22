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Картина с Кличко удивила Захарову: Коц добавил "вишенку" ёмкой фразой
22 июля 2021, 13:20 • 64 • Политика
Картина с украинскими боксёрами братьями Кличко удивила официального представителя МИД России Марию Захарову. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц добавил лишь "вишенку на торте" ёмкой фразой, указав на постыдный факт.
Речь идёт о дорогостоящей картине (по крайней мере такую цену просит её автор), где изображены спортсмены Виталий и Владимир Кличко. Они стоят в окружении маленьких ангелов, которые держат их боксёрские пояса. Сами же спортсмены обнажены и прикрыты всего лишь лентами цвета украинского флага.
Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что сначала не поверила в существование такой картины. Однако потом нашла информацию и о том, что картина существует, и о том, что автор "творения" просит за неё $50 тысяч долларов.
"Оказалось, есть и картина, и художник, и даже цена. Флаг Украины тоже есть. Ищите", - написала она.
Комментируя найденное "произведение искусства", военкор Александр Коц подсказал украинцам, где искать их флаг на картине.
"Фиговый листок - этот ваш жовто-блакитный прапор", - написал он.
Фото: Скриншот Telegram/Kotsnews
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