«Картина про настоящую отвагу»: Украина призвала США изъять из проката фильм «Т-34»

Украинские власти призвали владельцев американских кинотеатров отменить показы российского фильма «Т-34». В посольстве Украины считают, что фильм демонстрирует «современную агрессию РФ в мире». Российские политики подобные инициативы объяснили стремлением Киева закрепить за Москвой амплуа «геополитического деспота». По их мнению, картина популяризует подвиг советского народа и не имеет отношения к агрессии. Призывов посольства страны не разделили и сами украинцы. Пользователи социальных сетей выразили недоумение в связи с запретом киноленты о танке, собранном в Харькове.

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от демонстрации российской картины Алексея Сидорова «Т-34». Соответствующее обращение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

«Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризует современную агрессию России в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны», — пояснили украинские дипломаты.

В посольстве также поблагодарили представителей украинской общины в США, которым «удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах». Кроме того, дипломаты призвали и других активистов «присоединиться к общим усилиям» и прервать показы российского фильма в местных кинотеатрах.

19 февраля стало известно, что военная драма будет изъята из репертуара кинотеатра в Сан-Франциско. По словам директора по развитию компании «Киносфера» в США Александра Белякова, такое решение было принято в связи с реакцией некоторых людей.

«Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду», — цитирует ТАСС директора компании.

Беляков также отметил, что сами активисты, ратующие за отмену кинопоказа, картину не смотрели — они ознакомились лишь с трейлером.

«Предполагаю, что радикалы протестуют только потому, что фильм из России. Возможно, предыдущие три года они не слышали, что мы организуем прокат российских фильмов, а сейчас об этом узнали и будут нам активно мешать и дальше», — добавил Беляков, напомнив, что радикалы уже почти сорвали показ российской картины в Бостоне на прошлой неделе.

«Война на кинополях»

В России призывы украинских дипломатов назвали началом «войны на кинополях». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил инициаторов запрета на показ картины «Т-34» с гитлеровцами, пытавшимися остановить легендарный танк.

Украина обьявила России войну и на кинополях - всеми силами пытается сорвать показ фильма "Т-34" в Сев. Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой - не остановили. И эти не остановят - ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 февраля 2019 г.

В ленте нет пропагандистской составляющей — в ней отображена история советского народа, воевавшего против фашизма на территории всей Европы, убеждён депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Фильм про настоящую отвагу, он призывает чтить память героев, тех, кому мы все обязаны сегодня жизнями. Говоря обо всех, я имею в виду не только россиян, но и украинцев, белорусов, жителей Западной Европы. Этот фильм не покажут в украинских кинотеатрах, а жаль, ведь подобные ленты о национальной гордости, священной исторической памяти, патриотизме, об общей победе всех советских народов над фашизмом — именно о том, что с таким упоением вытравливает киевский режим из жителей Украины», — рассказал он в беседе с RT.

Ситуация с призывами запретить демонстрацию картины в США свидетельствует о том, что Киев встревожен перспективой развенчания мифа о «деспотизме России», считает Белик.

«Истерика по поводу показа фильма «Т-34» в США показывает, насколько сильно боятся политики, что простые люди в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне увидят, как был един советский народ, вставший к плечом к плечу против фашизма. Для Украины и поддерживающих её американских политиков это ощутимый удар, разрушающий миф о каком-то доминировании России, об ущемлении прав народов, входивших в состав Советского Союза», — заключил парламентарий.

Аналогичное мнение высказали и в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Как отметила руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова, Украине не на руку относиться к релизу нейтрально, поскольку в картине достоверно отражены события времён Второй мировой войны, которые в Киеве в настоящее время всячески нивелируются.

«Этот фильм открыто распространяет и популяризует истинный героизм и подвиг советского народа, благодаря которому мир был спасён от фашизма. Сегодняшние украинские власти боятся исторической правды и пытаются исказить её. Они готовы называть героями убийц и предателей, примкнувших когда-то к нацистам. Они боятся показа фильма «Т-34»: в этом фильме — правда, она разрушает их ложные построения и глаза колет тем, кто сейчас в современной Украине, к большему сожалению, эту историческую правду фальсифицирует», — отметила она.

Реакция украинцев

Разделить инициативу представителей украинского дипведомства отказались пользователи Facebook, в том числе сами украинцы. Под публикацией призыва о запрете показа «Т-34» в США в Facebook они выразили недоумение.

«Уважаемые сотрудники посольства государства Украина! Я, как гражданин Украины, призываю вас после выражения данного протеста срочно пройти обследование у хорошего американского психиатра и пройти курс лечения, потому что олигофренов в Украине полно и без вас», — прокомментировал инициативу один из пользователей.

Иные усомнились в том, что украинские дипломаты смотрели картину.

Кадр из фильма «Т-34»

© kinopoisk.ru

«Вы видели фильм? Я — да, наш харьковский Т-34, механик белорус, хотя язык похож на украинский. Экипаж интернациональный. Фильм мне понравился... Удивлён, что такие бараны работают в посольстве», — пишет другой пользователь.

«Фильм про ВОВ, про побег советских военнопленных на танке, который создали в Харькове», — отмечает пользователь Роман Халин.

Некоторые на призывы украинских депутатов ответили с сарказмом.

«СССР осуществил агрессию и напал на союзника демократичной нацистской Германии — Украину! А сколько ещё представителей великого народа могли посетить такие курорты, как Аушвиц, Маутхаузен, Треблинка, Дахау? Варварские советские войска не дали насладиться их печами и газовыми камерами», — пишет ещё один комментатор.