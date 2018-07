Карта-то козырная! Трамп — американский народный президент • 149 • Аналитика







Однако вскоре после того как были обнародованы данные соцопросов, стало ясно, что дела американского президента вовсе не так плохи, как это могло показаться, а совсем даже наоборот.





Так, согласно данным последнего опроса (NBC News и The Wall Street Journal проводят их регулярно, с момента победы Трампа на выборах президента), прошедшего уже после Хельсинки, его рейтинг достиг самой высокой отметки за все время его президентства.



В июле 2018 года число респондентов, поддерживающих Трампа, составило 45%, что на один пункт больше показателя июня. При этом 29% одобряют работу президента безоговорочно, а 16% испытывают к нему частичные симпатии.



Ровно год назад поддержка главы США исчерпывалась 36% опрошенных, а наихудший показатель в 32 процента пришелся на декабрь 2017 года.







Но связан ли этот рекорд со встречей в Хельсинки, или это случайное совпадение?



О прямой корреляции данных исследования и встречи глав США и России говорит еще один опрос, проведённый исследовательской службой HarrisX и изданием The Hill.



Согласно его результатам, которые приводит RT, намерение Дональда Трампа провести еще одну встречу с Владимиром Путиным поддерживает большинство американцев.



Отмечается, что 54% опрошенных американцев поддержали намерение Трампа провести встречу с Путиным осенью в Вашингтоне, 46% респондентов выступили против.



При этом 61% респондентов заявили, что улучшение отношений с Россией отвечает интересам США.







Стоит ли говорить, что, если бы простые американцы считали бы, подобно некоторым конгрессменам и сенаторам, встречу с главой РФ «актом государственной измены» или хотя бы «проявлением слабости», они вряд ли бы выступили за повторную встречу.



Если принять во внимание, какие информационные мощности брошены на диффамацию Трампа, необходимо признать, что данные опросов говорят если не о его победе, то, по крайней мере, о провале информационной войны против него.



Напомним, что главным основанием для травли американского лидера его оппонентами являлось обвинение его в пророссийских симпатиях. Однако, как показывают приведенные выше данные, именно его стремление «подружиться» с Путиным и наладить отношения с Москвой обеспечили ему рост рейтинга. То есть стратегия, положенная в основу «антитрамповской» пропагандистской кампании, оказалась ошибочной.



Собственно, заявления Трампа о намерении восстановить партнерство с Россией и снизить напряженность в наших отношениях стали одним из важных факторов, обеспечивших его победу на выборах.



Ничего удивительного в этом нет: американо-российский кризис, разразившийся в результате действий администрации Обамы, воскресил в сознании простых американцев самые зловещие страхи времен холодной войны, от которых они за два десятилетия успели отвыкнуть.







Напомним, как после завершения последних выборов сенатор-республиканец от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил буквально следующее: «Я должен сказать вам нечто очень важное о людях, окружающих Дональда Трампа. Они настроены просирийски и очень определенно — антитеррористически. И я не мог бы переоценить значения этих выборов… Это, возможно, самая решительная победа над терроризмом с момента начала войны с ним. В отношениях с Россией нас ожидает драматический разворот. Вы знаете, что я человек военный. Я провел в рядах 32 года. И я знаю, как готовятся войны. Они не случаются вдруг, к ним готовятся долго. И вот что я скажу. Мы двигались к третьей мировой войне с Россией». Максим Шевченко: Действия Израиля мы зафиксировали и не забудем



То есть американские избиратели, по крайней мере, часть из них, отдавая свой голос за Трампа, голосовали против угрозы новой мировой войны и за нормализацию отношений с Россией.



И в глазах этих людей, представляющих большинство американцев, рабочих и «реднеков» («красношеих») — фермеров, оппоненты Трампа, обвиняющие его в симпатиях к Путину, воспринимаются как «ястребы», готовые пожертвовать Америкой и всем миром ради барышей.



Отсюда и резкое неприятие либеральной и неоконовской пропаганды, обвиняющей президента во всех возможных грехах. В глазах простых американцев он — их, «народный» президент, «свой парень», желающий сделать для них и для страны «как лучше». Но ему мешают демократы, либералы и их агенты в команде самого Трампа.







Травля Трампа не только обозначила раскол американского общества на консервативную, традиционалистскую «глубинку» и космополитическую, либеральную «тусовку» мегаполисов, но и направила все копившееся годами недовольство и раздражение «одноэтажной Америки» на его поддержку.



Таким образом, русская карта (условно говоря), которую разыгрывали против американского лидера его противники, может стать его важным козырем. После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки на американского лидера обрушился настоящий вал самой нелицеприятной критики со стороны демократов, значительной части республиканцев, деятелей культуры и вообще почти всех мало-мальски медийных персонажей. Возникло ощущение, что дни американского президента, по крайней мере, в этом статусе, сочтены. Автор: Борис Джерелиевский

