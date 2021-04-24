«Карта с электронным носителем информации»: в России разрабатывают цифровые патенты для трудовых мигрантов

Для работающих на территории России введут электронные патенты, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящий момент разрабатывается специальная нормативная база и проводится обновление административного регламента по оформлению соответствующих документов. Первым городом, где заработает нововведение, станет Москва. В Совфеде поддержали инициативу, отметив развитие отечественной цифровой системы.

В России разрабатывается законодательная инициатива, направленная на создание патента с электронным носителем информации для мигрантов, которая позволит им осуществлять свою трудовую деятельность на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«На территории субъекта РФ на основании соглашения о взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и данным субъектом РФ может вводиться патент в форме карты с электронным носителем информации», — указал представитель ведомства.

В данный момент ведётся подготовка соответствующей нормативной базы. В частности, речь идёт о разработке формы бланка патента с электронной ID-картой. Соответствующий пилотный проект будет запущен в Москве.

«Ввод электронного патента на территории города Москвы будет возможен после издания вышеуказанных нормативных правовых актов МВД России и последующего заключения соответствующего соглашения между МВД России и правительством Москвы», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

РИА Новости

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В конце марта сообщалось, что ведомство в конце 2021 года внесёт в правительство РФ проект нового федерального закона о мигрантах. Концепция документа была вынесена на обсуждение ещё в сентябре 2020-го.

«Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 году, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания», — заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Кроме того, министерство разрабатывает единую информационную платформу учёта иностранных граждан, которая будет включать их цифровые профили. Таким образом мигранты смогут получать государственные услуги в электронном виде.

«Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы МВД.

Позднее Минцифры опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, который вносит изменения в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Так, на портале Госуслуг появится ещё один вид учётной записи исключительно для мигрантов, где они смогут заключать трудовые договоры, получать СНИЛС, записываться на приём на оформление патента.

«Минцифры России совместно с федеральными органами исполнительной власти создаётся цифровая платформа миграционных процессов и трудовых ресурсов, включающая в себя необходимую инфраструктуру национального и наднационального уровня, предназначенная для поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации и предоставления комплекса государственных и иных услуг для трудовых мигрантов с различным правовым статусом в электронном виде», — говорится в пояснительной записке.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Минцифры, такая учётная запись ещё не будет функционировать полностью, но уже предоставит возможность работать с рядом сервисов, например, с поиском вакансий на сайте «Работа в России».

В декабре 2020 года в Министерстве внутренних дел РФ указали, что на территории страны находятся около 6,3 млн мигрантов, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял 9—11 млн иностранных граждан. 22 апреля 2021 года начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Дмитрий Сергиенко рассказал, что в столице снизилось число иностранцев.

«Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21%, составляет 789 тысяч. На тот же период прошлого года их было более миллиона», — заявил он.

«Инициатива в тренде мировых экономик»

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что предлагаемый цифровой манёвр — «в рамках мирового тренда».

«Если подходить формально, то эта инициатива абсолютно правильная, и она в тренде всех экономик. При этом осуществлять этот манёвр необходимо, но постепенно и не репрессивными мерами», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Как считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, наличие электронного патента упростит как пребывание иностранных граждан на территории РФ, так и работу соответствующих надзорных органов.

«Мне кажется, что это правильное решение, потому что патент является документом, подтверждающим не только легальное нахождение на территории страны, но и то, что обладатель этого патента является официально трудоустроенным гражданином. Значит, он платит установленные нашим законом соответствующие налоги. Это ещё нужно для того, чтобы обеспечить перемещение трудовых ресурсов по стране и упростить процедуры регистрации. Мне кажется, что это полезная информация, которая даётся за счёт мощностей нашей цифровой системы. Не вижу здесь ничего предосудительного», — сказал собеседник RT.