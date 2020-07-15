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Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом

15 июля 2020, 05:00  •  44 • Политика
Соседняя Латвия снова отличилась. Один из местных депутатов-неонацистов представил карту распада России. Видимо, желание откусить от "большого пирога" так задурманило голову, что он и вовсе представил настоящий сценарий раскола нашей страны. Подробно тему разобрали в программе "Взгляд Царьграда".
Соседняя Латвия снова отличилась. Один из депутатов-неонацистов представил карту раздела России. Видимо, желание откусить от "большого пирога" настолько задурманило ему голову, что он заявил, что мир в Европе наступит только после раскола Российской Федерации.
Впрочем, в то, что наша страна скоро распадётся, верят не только депутаты из небольших стран, но и высокопоставленные политики высшего эшелона. И, впрочем, не без оснований.
"Произошёл же раздел. Мы же потеряли Украину с Белоруссией. Конечно, они об этом мечтают, им хочется этого. Останавливает их только одно - ядерный потенциал. Возможность его растаскивания и расползания по всему миру. Поэтому надо было сохранить хоть какой-то системный контроль над этой территорией. И они ошиблись, потому что даже системный контроль, даже правительство России, подконтрольное полностью американскому истеблишменту, всё равно привело к возрождению национального самосознания страны и приходу к власти других сил", - заявил в эфире программы "Взгляд Царьграда" политолог Леонид Крутаков.
Выкрутасы балтийских стран не остались без ответа. Многие пользователи в соцсетях напомнили латвийскому депутату о проблемах его государства. Так, к примеру, вопросы вызывает так называемая краевая реформа, после которой Латвия может перестать существовать как страна.
Некоторые напомнили депутату из Прибалтики о том, что Латвия была создана именно благодаря России, потребовав вернуть деньги с процентами, уплаченные Петром Первым за выкуп территории у Швеции.
"Западный мир в этом плане очень конкретен. В их представлениях о будущем нет сильной России", - подчеркнул Крутаков.

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