Соседняя Латвия снова отличилась. Один из депутатов-неонацистов представил карту раздела России. Видимо, желание откусить от "большого пирога" настолько задурманило ему голову, что он заявил, что мир в Европе наступит только после раскола Российской Федерации.

Впрочем, в то, что наша страна скоро распадётся, верят не только депутаты из небольших стран, но и высокопоставленные политики высшего эшелона. И, впрочем, не без оснований.

"Произошёл же раздел. Мы же потеряли Украину с Белоруссией. Конечно, они об этом мечтают, им хочется этого. Останавливает их только одно - ядерный потенциал. Возможность его растаскивания и расползания по всему миру. Поэтому надо было сохранить хоть какой-то системный контроль над этой территорией. И они ошиблись, потому что даже системный контроль, даже правительство России, подконтрольное полностью американскому истеблишменту, всё равно привело к возрождению национального самосознания страны и приходу к власти других сил", - заявил в эфире программы "Взгляд Царьграда" политолог Леонид Крутаков.

Выкрутасы балтийских стран не остались без ответа. Многие пользователи в соцсетях напомнили латвийскому депутату о проблемах его государства. Так, к примеру, вопросы вызывает так называемая краевая реформа, после которой Латвия может перестать существовать как страна.

Некоторые напомнили депутату из Прибалтики о том, что Латвия была создана именно благодаря России, потребовав вернуть деньги с процентами, уплаченные Петром Первым за выкуп территории у Швеции.

"Западный мир в этом плане очень конкретен. В их представлениях о будущем нет сильной России", - подчеркнул Крутаков.