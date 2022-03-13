Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации

Минобороны России в рамках брифинга раскрыло новые детали о спецоперации на Украине. Опубликована подробная карта.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны, которая оказалась в заложниках у неонацистов. По состоянию на 13 марта, установлен контроль ВС России над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Подразделения ВС России освободили мирных граждан на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское, где украинские боевики держали в заложниках около 300 жителей и монахов.

Всего за время спецоперации выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины, говорится в сообщении Минобороны.