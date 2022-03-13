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Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
13 марта 2022, 11:00 • 946 • Политика
Минобороны России в рамках брифинга раскрыло новые детали о спецоперации на Украине. Опубликована подробная карта.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны, которая оказалась в заложниках у неонацистов. По состоянию на 13 марта, установлен контроль ВС России над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Подразделения ВС России освободили мирных граждан на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское, где украинские боевики держали в заложниках около 300 жителей и монахов.
Всего за время спецоперации выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины, говорится в сообщении Минобороны.
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