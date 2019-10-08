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Карпину "Спартак" не нужен?!

08 октября 2019, 16:39  •  82 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Два заключительных матча 12-го тура РПЛ прошли под аккомпанемент дождя. Осень все отчетливей вступает в свои законные права. Команды из Москвы - ЦСКА и "Спартак" - синхронно проиграли коллективам с юга России – "Ростову" и "Краснодару" соответственно, которые, набрав по 26 очков, находятся в группе лидеров. "Красно-белые" живут в ожидании нового главного тренера, одним из кандидатов на этот пост по-прежнему называют рулевого ростовчан Валерия Карпина. А вот ЦСКА после урожайного в очковом плане сентября с началом второго осеннего месяца угодил в функциональную яму. В причинах происшедшего разбирался Артем Дроздов.
Посмотрите на турнирную таблицу. Первое и второе места в ней занимают "Локомотив" и "Ростов". В настоящий момент - две самые тренерские команды в России. Возглавляют их два самых опытных тренера лиги. Кто-то скажет, что по Семину вопросов нет, а вот насчет Валерия Георгиевича есть сомнения. Друзья, полноте вам! Карпин работает главным с 2009 года. Он возглавлял "Спартак" еще десять лет назад. Согласен, что у Виктора Ганчаренко стаж больше, но я беру в расчет только работу в российской лиге.
Так вот, "Ростов" и Карпин. Признаюсь, после переезда Валерия Георгиевича на берега Дона я не верил, что из этой затеи получится что-то дельное. Более того, и сейчас настроен скептически. В то же время отдаю должное промежуточным результатам его работы. Карпин грамотно воспользовался наследством Курбана Бердыева, плюс добавил эмоциональных красок. Не скажу, что "Ростов" как-то удивляет в тактическом плане, но, как известно, все гениальное просто. Строго сыграть в обороне, убежать в контратаку, воспользоваться моментами. Благо мастерства у футболистов этого состава хватает.
Именно по такому плану действовали игроки Карпина и в матче с ЦСКА. Более того, именно их сценарий в итоге и оказался победным.
А вот армейцы в очередной раз удивили со знаком минус. Во все времена в футболе элементом, определяющим класс команды, считался выход из обороны в атаку. По большому счету, именно первые две-три передачи при зарождении атаки во многом и определяют способность к достижению результата. Это понимают даже тренеры "Эспаньола" – команды-аутсайдера испанского чемпионата, которая на прошлой неделе обыграла ЦСКА в Лиге Европы.
И только армейский штаб смотрит на мир, будто сквозь розовые очки: двадцать первый век на дворе, а у нас по плану верхом отправить мяч со своей половины поля в направлении игроков атаки, а там - как повезет. Выиграет форвард борьбу, сохранит мяч, значит, попытаемся организовать позиционную атаку. Не получится зацепиться за мяч - активно прессингуем соперника на чужой половине поля. Опять неудача? Тогда ноги в руки и бегом в оборону. Смысла в такой тактике мало. В этом мы успели убедиться дважды за неделю. Более того, подобная игра очень энергозатратна, так как футболисты большую часть времени работают без мяча. В матче против испанского клуба москвичей хватило на пятьдесят минут. А в игре с "Ростовом" команда Ганчаренко активно отработала только полчаса.
Складывается впечатление, что в своих расчетах функциональной готовности тренеры ЦСКА ошиблись на две недели: совсем чуть-чуть не дотянули армейцы до спасительной паузы в чемпионате, связанной с играми сборной России. Первый сигнал, что у ЦСКА проблемы с движением, был получен в Болгарии. Потом последовал выигрыш в Екатеринбурге, но эта победа над командой Дмитрия Парфенова получилась пирровой – локальный успех скрыл проблемы армейцев, тренеры посчитали, что поражение от "Лудогорца" стало случайным. Но природу не обманешь. И сразу после победы на Урале ЦСКА без шансов уступает и в Лиге Европы "Эспаньолу" и в битве за лидерство в РПЛ "Ростову".
Кого из футболистов ни спроси о плотности календаря, практически все в один голос ответят, что играть лучше, чем тренироваться. Забывая, а может быть и не зная прописную истину: "Чтобы чаще играть, надо правильно тренироваться". Дальше все вопросы задавайте Виктору Ганчаренко. Хотя он в последнее время после неудачных матчей ЦСКА обходится одной заученной фразой: "Это надо пережить".
А Валерию Карпину браво! Разобрал армейцев по косточкам. Схема 4-5-1 сработала на все сто. Плотность на своей половине поля позволила футболистам "Ростова" оставить соперника без мяча и лишить его возможности атаковать позиционно. А мастерство и быстрые ноги Байрамяна, Ионова, Попова и Шомуродова позволили добиться результата.
Вне всяких сомнений помогло "Ростову" и то, что команда, в отличие от ЦСКА, не обременена еврокубками. Футболисты с берегов Дона спокойно готовились к отчетной игре в недельном цикле. Лига Европы, в отличие от Лиги чемпионов, не дает возможности большого денежного заработка. А сил забирает много. Играть во втором по значимости европейском клубном турнире надо тогда, когда ты ставишь цель его выиграть. В противном случае он превращается в обузу. Посмотрите на ЦСКА. Команда и в Европе не блещет, и на внутренний чемпионат сил у нее не остается. За обратным примером далеко ходить не надо. Вспомните чемпионский сезон "Спартака". Дмитрия Аленичева отправили в отставку как раз за то, что команда вылетела из Лиги Европы. Как оказалось позже, для коллектива это стало благом – "Спартак" возглавил Массимо Каррера, и весь сезон "красно-белые" сражались на одном фронте. Закончилось все звоном золотых медалей. Кстати, интересный момент: "Ростов" - единственная команда из лидирующей группы, не выступающая в Европе.
"Краснодар", который как и ЦСКА, тремя днями ранее играл в Лиге Европы, в матче со "Спартаком" сделал то, что не получилось сделать армейцам в игре против "Ростова". А именно - забил быстрый гол. Пока "красно-белые" соображали, что да как, "быки" повторно огорчили Артема Реброва. Игроки "Спартака" в очередной раз допустили большое количество ошибок при игре в обороне, да и при организации атакующих действий совершали много брака. В итоге - пятое поражение в чемпионате подряд.
Так вот посмотришь за игрой команды, и лишний раз перекрестишься. В нынешних условиях Валерия Карпина даже представить на тренерском мостике московской команды невозможно. Зная горячий характер Валерия Георгиевича, при такой игре некоторых футболистов и до греха не далеко. Поэтому, берегите нервы, господин Карпин. Спокойно работайте на берегах Дона. На радость себе, футболистам и болельщикам. Понятно, что покой всем нам только снится. Но в вашем случае желто синяя явь гораздо привлекательнее красно-белого наваждения.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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