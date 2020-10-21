|
Карнавала нет: Королева Дании отменила празднование Нового года
21 октября 2020, 22:55 • 33 • В мире
Королева Дании Маргрете II впервые за 15 лет отменила пышное празднование Нового года в королевском дворце. Причиной стала пандемия коронавируса.
Обычно зимой в королевском дворце Дании проходит пышное празднество, посвящённое Новому году. В стенах замка собираются все высокопоставленные чиновники и министры, их приветствует королева, принцы и принцессы. Гости надевают свои лучшие наряды и блистают драгоценностями.
А в начале января так же традиционно проводятся праздничные мероприятия с участием представителей национальных организаций.
Но в этом году королева Маргрете приняла решение отменить все мероприятия, несмотря на то что это нарушит многолетнюю традицию. Её Величество считает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире и в Дании подобные массовые мероприятия опасны и неуместны.
Поэтому 2021 год датская королева встретит в узком кругу близких - официальное сообщение об этом опубликовано в аккаунте королевской семьи Дании в "Инстаграме".
Сообщается, что вместо многолюдного бала будет проведена "небольшая новогодняя вечеринка", на которую приглашены лишь премьер-министр и несколько членов правительства Дании.
Тем не менее одна традиция будет соблюдена: 31 декабря 2020 года королева Маргрете II, как и всегда, поздравит своих подданных с Новым годом в прямом эфире.
За всё время правления королевы Дании Маргрете II празднование Нового года в королевском дворце отменяли только единожды - в 2005 году. Тогда это было сделано из-за цунами, обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии.
Интересно, что 80-летняя королева Маргрете II является прапраправнучкой Императора Всероссийского Николая I, а также двоюродной сестрой короля Швеции Карла XVI Густава. С 2018 года она вдовствует: у её супруга, принца-консорта Хенрика, по данным "Экспресс газеты", за несколько лет до смерти было диагностировано слабоумие.
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2020, 17:45
|
21 октября 2020, 00:55
|
15 октября 2020, 16:30
|
17 октября 2020, 01:30
|
18 октября 2020, 12:25
|
17 октября 2020, 05:10
|
16 октября 2020, 10:50