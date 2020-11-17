Карнаухов жёстко о Навальном: "Самого человека там уже и нет"

Так он прокомментировал недавний иск Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Карнаухов напомнил, что весь последний год блогер осуществлял "издевательские провокации" над Россией и её правовой системой, пытался дискредитировать страну в глазах мирового сообщества.

Более того, он совершал преступления, которые по большей части ему сходили с рук. И теперь Навальный просто не имеет морального права обращаться в российский суд, полагает политолог.

Я всё меньше понимаю, сколько человеческого осталось в Навальном. Иногда природа человека искажена настолько сильно, что вроде бы человек, а самого человека там уже нет, - признался Карнаухов в передаче "Стена Сосновского", которая выходит в эфире "Соловьёв Live".

Накануне стало известно, что Навальный подал иск о защите чести и достоинства против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что основатель ФБК сотрудничает с ЦРУ. Навальный потребовал, чтобы Песков написал официальное опровержение своих слов и опубликовал его на сайте Кремля.