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Карнаухов жёстко о Навальном: "Самого человека там уже и нет"
17 ноября 2020, 21:20 • 101 • Политика
Политолог Сергей Карнаухов жёстко отозвался об Алексее Навальном. Он заявил, что всегда старается разглядеть человечность в людях. И не уверен, что "в этой курточке и джинсах" ещё остался человек.
Так он прокомментировал недавний иск Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Карнаухов напомнил, что весь последний год блогер осуществлял "издевательские провокации" над Россией и её правовой системой, пытался дискредитировать страну в глазах мирового сообщества.
Более того, он совершал преступления, которые по большей части ему сходили с рук. И теперь Навальный просто не имеет морального права обращаться в российский суд, полагает политолог.
Накануне стало известно, что Навальный подал иск о защите чести и достоинства против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что основатель ФБК сотрудничает с ЦРУ. Навальный потребовал, чтобы Песков написал официальное опровержение своих слов и опубликовал его на сайте Кремля.
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