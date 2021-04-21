|
Карнаухов предложил дать Навальному и Васильевой свидание: "Может тогда этот кордебалет закончится?"
21 апреля 2021, 17:20 • 164 • Политика
Москалькова сообщила об обследовании Навального гражданскими врачами, которые тоже не нашли у оппозиционера проблем со здоровьем. Карнаухов предположил, что Васильевой просто нужно свидание с Навальным. "Может в этом причина? Потому что Васильеву аж ломает", - отмечает эксперт.
Алексея Навального осмотрели четыре врача, не работающие в системе ФСИН, и по их заключению - опасений в отношении его здоровья нет, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ситуацию со здоровьем "борца с режимом прокомментировал бывший вице-губернатор Кировской области по противодействию коррупции и безопасности Сергей Карнаухов.
Он отмечает, что до этого Навального уже осматривали 9 врачей. Если к ним прибавить ещё этих 4, то получится 13. Такое в России могут позволить себе только очень состоятельные люди., указывает Карнаухов.
- возмущается он.
Карнаухов предполагает, что дело не в здоровье Навального, а желании его персонального окулиста Анастасии Васильевой с ним увидеться наедине. Как известно, ранее она слала ему свои фото в обнажённом виде. В этой связи Карнаухов предлагает дать Навальному и Васильевой на 3 дня отдельный номер с душем и кроватью, чтобы они могли, наконец, удовлетворить все свои потребности.
- задаётся вопросом Карнаухов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2021, 19:40
|
17 апреля 2021, 15:15
|
16 апреля 2021, 13:35
|
15 апреля 2021, 19:15
|
14 апреля 2021, 20:20
|
19 апреля 2021, 14:00
|
18 апреля 2021, 04:05