Карнаухов предложил дать Навальному и Васильевой свидание: "Может тогда этот кордебалет закончится?"

Москалькова сообщила об обследовании Навального гражданскими врачами, которые тоже не нашли у оппозиционера проблем со здоровьем. Карнаухов предположил, что Васильевой просто нужно свидание с Навальным. "Может в этом причина? Потому что Васильеву аж ломает", - отмечает эксперт.

Алексея Навального осмотрели четыре врача, не работающие в системе ФСИН, и по их заключению - опасений в отношении его здоровья нет, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ситуацию со здоровьем "борца с режимом прокомментировал бывший вице-губернатор Кировской области по противодействию коррупции и безопасности Сергей Карнаухов.

Он отмечает, что до этого Навального уже осматривали 9 врачей. Если к ним прибавить ещё этих 4, то получится 13. Такое в России могут позволить себе только очень состоятельные люди., указывает Карнаухов.

За последнее время Навального осмотрело 13 врачей, и все равно - мало!

- возмущается он.

Карнаухов предполагает, что дело не в здоровье Навального, а желании его персонального окулиста Анастасии Васильевой с ним увидеться наедине. Как известно, ранее она слала ему свои фото в обнажённом виде. В этой связи Карнаухов предлагает дать Навальному и Васильевой на 3 дня отдельный номер с душем и кроватью, чтобы они могли, наконец, удовлетворить все свои потребности.

И может тогда весь этот кордебалет закончится? Может в этом причина? Потому что Васильеву аж ломает,

- задаётся вопросом Карнаухов