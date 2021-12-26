«Карманная артиллерия»: какие преимущества есть у российского комплекса «Корнет» перед зарубежными аналогами

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки противотанкового комплекса «Корнет», назвав его лучшим в мире. Об этом сообщила пресс-служба главы Сербии. Ранее Вучич также отмечал, что этот ПТРК превосходит американский аналог Javelin. Эксперты, в свою очередь, подчёркивают, что современная экспортная версия «Корнета» способна вести огонь не только по наземным, но и по воздушным целям. По мнению аналитиков, «Корнет» стал одним из самых популярных ПТРК в мире благодаря большой дальности, точности, надёжности, простоте в эксплуатации и невысокой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки ПТРК «Корнет». Об этом сообщила пресс-служба сербского президента.

«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьёзным усилением для сербской армии», — говорится в сообщении.

Ранее в интервью телеканалу Prva TV Александр Вучич также назвал поставленный РФ противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» лучшим в мире. По его словам, это оружие превосходит американский аналог Javelin и усилит армию страны.

«Я очень рад этой поставке, «Корнеты» очень важны. Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — «убийца танков»... Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin, которые тоже фантастические. Это укрепляет армию Сербии», — приводит слова Вучича ТАСС.

О сделке с Москвой по «Корнету» Вучич сообщил после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в конце ноября. Как пояснил сербский лидер, на Балканах изменился баланс сил, и армии страны потребовалось оружие для противодействия бронетехнике.

Позднее на совещании с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием ВС Вучич заявил, что российский ПТРК значительно усилит сухопутные войска Сербии.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что на современном театре военных действий (ТВД) противотанковые комплексы превратились в очень грозное оружие, которое может решить исход как наступательной, так и оборонительной операции.

«В целом спрос на ПТРК в мире остаётся стабильно высоким. Это вызвано тем, что разработчики бронетехники создают более защищённые машины, а разработчики противотанковых средств повышают дальность, точность и другие качества своих изделий. Например, у ракет «Корнета» сейчас настолько мощная боевая часть, что пока нет машин, которые могли бы устоять против неё», — говорит Суворов.

По его мнению, слова Вучича о превосходстве «Корнета» над Javelin вполне обоснованы, ведь основное преимущество российского ПТРК заключается в его помехозащищённости.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отмечает, что у современной модификации «Корнета» больше дальность и бронепробиваемость, чем у Javelin.

«Американский комплекс — хорошее и эффективное оружие, но по ряду показателей и особенностей «Корнет» всё же лучше. К тому же он более дешёвый. Вообще такие комплексы за их компактность и мощь называют «карманной артиллерией». Их обладатель получает серьёзные ударные возможности при невысоких затратах и относительной простоте эксплуатации», — отметил Литовкин.

«Универсальный ПТРК»

Разработчиком «Корнета» является АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

Эксперты называют «Корнет» одним из наиболее популярных в мире изделий в классе возимо-переносных противотанковых комплексов. Российский ПТРК поставляется за рубеж с 1990-х годов, то есть с того момента, как был принят на вооружение ВС РФ.

Носимая модификация ПТРК «Корнет»

© Ростех

Крупным зарубежным эксплуатантом этого оружия планирует стать Иордания. В 2022 году местная компания Jadara Equipment and Defense Systems собирается развернуть на своих мощностях лицензионное производство управляемых ракет 9М133-1 и 9М133Ф-1 и самого комплекса. Также известно, что обладателями российского ПТРК являются Армения, Азербайджан, Алжир, Индия, Сирия, Греция, ОАЭ и Южная Корея.

Высокий спрос на «Корнеты» Сергей Суворов объясняет превосходным соотношением цены и боевой эффективности.

Базовая экспортная версия «Корнет-Э» способна уничтожать танки, оснащённые динамической защитой, фортификационные сооружения (доты, дзоты, железобетонные бункеры), легкобронированные цели и зависающие вертолёты.

По информации Минобороны РФ, дальность стрельбы из этой модификации ПТРК составляет 100—5500 м, бронепробиваемость кумулятивной боевой частью — 1000—1200 мм, время перезаряжания пусковой установки — 30 с. В комплекс интегрирована полуавтоматическая система управления, наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу.

В последние годы Россия предлагает своим партнёрам по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) усовершенствованную модель под наименованием «Корнет-ЭМ». Из информации на сайте «Рособоронэкспорта» следует, что модернизированный ПТРК оснащается автоматической системой управления, защищённой от всех видов помех, и получил возможность пробивать до 1300 мм брони.

Существенно возросла и дальность действия комплекса. Например, управляемая ракета с фугасной боевой частью способна поражать противника на дистанции до 10 км, с тандемной боевой частью — до 8 км. ПТРК может вести огонь двумя ракетами по одной цели и обстреливать сразу два объекта.

Боекомплект «Корнет-ЭМ» составляет 16 ракет, гарантированная вероятность попадания на максимальную дальность — не ниже 97—99%, время перевода комплекса из походного положения в боевое — 7 с.

Бронеавтомобиль «Тигр» с установкой ПТРК «Корнет»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Этот вариант ПТРК имеет автоматизированную пусковую установку, в которую входят прицельно-пусковой модуль, оснащённый тепловизором и автоматом сопровождения целей. Такое оборудование позволило реализовать принцип «выстрелил и забыл», позволяющий носителю поменять местоположение после старта ракеты.

Помимо этого, тульские специалисты адаптировали своё детище под перехват беспилотников, значительно повысили его точность, скорострельность и огневую производительность.

Своим партнёрам по ВТС Россия предлагает поставлять «Корнет-ЭМ» на армейских автомобилях «Тигр-М», «Тайфун-К» и «КамАЗ». Однако монтаж этого оружия может в принципе осуществляться на любые носители, которые имеют необходимую грузоподъёмность. Об этом 1 декабря в интервью ТАСС заявил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов на полях международной выставки EDEX 2021, проходившей в Египте с 29 ноября по 2 декабря.

«Можно говорить о том, что «Корнет-ЭМ» стал универсальным ПТРК — он адаптирован к любому гусеничному или колёсному шасси с соответствующей грузоподъёмностью», — пояснил Михайлов.

При этом, как поясняется на сайте «Ростеха», «Корнет-ЭМ» де-факто вышел за рамки представлений о предназначении ПТРК из-за значительно возросшего боевого потенциала. В частности, благодаря способности перехватывать БПЛА, вертолёты и штурмовики, комплекс может выполнять функции средства ПВО.

«И если учесть, что «Корнет-ЭМ» может «работать» и по надводным целям, то в итоге мы получаем уникальный многоцелевой комплекс, который уже не вписывается в рамки термина «ПТРК», — отмечают в госкорпорации.

Удары по летательным аппаратам «Корнет-ЭМ» осуществляет ракетой с неконтактным датчиком цели (НДЦ). Перехват происходит не прямым попаданием, а посредством разброса поражающих элементов фугасной боевой части на расстоянии до 3 м от вражеской авиатехники.

Также, как сообщается в материалах «Ростеха», «Корнет-ЭМ» способен бороться с комплексами активной защиты (КАЗ), которые сейчас часто устанавливаются на современные танки и бронетехнику.

Пуск ракеты из возимой установки ПТРК «Корнет-Д»

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«В ответ на это (применение КАЗ. — RT) конструкторы «Корнета-ЭМ» предлагают использовать тандемный режим стрельбы. Автоматизированная пусковая установка российского ПТРК способна запускать две ракеты в одном лазерном луче по одной цели практически одновременно. Ракеты отправляются с разницей в доли секунды, и если первую ракету активная защита выводит из строя, то вторая успешно поражает цель», — поясняется на сайте «Ростеха».

Дмитрий Литовкин назвал крайне важным качеством способность модернизированного «Корнета» преодолевать КАЗ. По его словам, реализованный в российском ПТРК тип стрельбы, когда с минимальным временным промежутком запускаются две ракеты в одном канале управления, в армии называют дуплетом.

«Показал себя с лучшей стороны»

В августе в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Москва получила несколько заявок на возможную поставку иностранным партнёрам «Корнет-ЭМ» в самоходном варианте.

Эксперты считают, что популярность семейства «Корнет» в немалой степени объясняется опытом применения этого оружия в сирийской операции. Как рассказали журналистам в 2017 годы бойцы Сил специальных операций РФ, ПТРК позволял им гарантировано уничтожать бронированный транспорт боевиков. По словам военнослужащих, ракета комплекса настолько мощная, что однажды обрушила треть пятиэтажного дома, где находилась позиция террористов.

«Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему «Корнету», который в очередной раз показал себя с лучшей стороны. Зачастую мы на это оружие просто молимся, если можно так выразиться», — сообщил один из военных.

Новейшей модификацией российского ПТРК стало изделие под наименованием «Корнет–Д1», которое отличает ещё большая боевая эффективность. Предполагается, что в возимом варианте он будет монтироваться на «Тигр-М» и гусеничную боевую машину десанта БМД-4М.

По словам Сергея Суворова, на сегодняшний день «Корнет–Д1» является непревзойдённым оружием в классе компактных пехотных противотактовых средств.