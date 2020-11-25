Карма: оккупант Муйло на Донбассе подстрелил сам себя

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, ВСУ продолжают нести небоевые потери.Основными причинами небоевых потерь являются низкий уровень профессиональной подготовки и полное отсутствие контроля за подчиненными со стороны командиров.Так, 23 ноября на занятиях по огневой подготовке военнослужащий 80 одшбр рядовой Муйло выстрелил себе в ногу из автомата АК-74. Данное происшествие произошло по причине несоблюдения обучаемым требований безопасности при обращении с оружием и самоустранения от выполнения своих обязанностей руководителя стрельб.Пострадавший доставлен в медучреждение н.п. Счастье, проводится разбирательство сотрудниками ВСП.На фоне распространения инфекции коронавируса, в частях и соединениях ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север» снижается уровень морально-психологического состояния.Отмечены случаи заболевания у боевиков 92 омбр, прибывших для ротации 30 бригады. Так, 22 ноября пять военнослужащих соединения были госпитализированы в медучреждение н.п. Северодонецк с диагнозом «двухсторонняя пневмония», у троих из них тест на коронавирус дал положительный результат.Кроме того, всех военнослужащих, которые контактировали с зараженными боевиками, комбриг Федосенко перевел на казарменное положение с полным запретом на выход из расположения части.Однако помещенные на карантин военнослужащие назначаются в суточные наряды и боевое дежурство на передовые позиции.