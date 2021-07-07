Карлики-обиженки: Военкор оценил необходимость нахождения России в ПАСЕ

Военкор Александр Коц напомнил о своем предложении перестать участвовать в заседаниях ПАСЕ делегации России.

Военкор Александр Коц после очередного скандала с делегацией России в ПАСЕ, когда она покинула заседание, напомнил о своем предложении покинуть эту организацию.

А я вот вообще не понимаю, для чего мы туда возвращались. Чтобы что? Чтобы продолжать терпеть, как карлики-обиженки из какой-нибудь Прибалтики инициируют антироссийские резолюции из-за навальных?

- написал журналист в своем Telegram-канале.

Он также вспомнил об "ухмылочках евробюрократов", которые они показывают, "когда им в годовщину Одесской Хатыни рассказывают о преступлении против человечности, за которое так никто и не понес наказание?"

Коц также считает, что ПАСЕ существует, чтобы "стоически переносить нападки упоротых хохлов, типа Гончаренко?"

Что еще должно произойти, чтобы мы сказали: "Все, "красная линия" пройдена! Можно дождаться, пока нас оттуда по новой процедуре вышвырнут. А можно наравне со списком недружественных государств организовать список недружественных организаций. Со всеми вытекающими

- отметил Коц.

Напомним, ранее о предложении поставить участие России в ПАСЕ "на паузу" заявил глава делегации России, вице-спикер Петр Толстой.

О том, что России нечего делать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и нужно оттуда уходить, ранее уже говорил и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев.

А нам-то зачем пребывать в Совете Европы? Вот нам, кроме позора, это ничего не даёт. Когда над нами - суверенным государством - издеваются люди, не имеющие отношения к России

- высказался он в эфире политического ток-шоу "Время покажет".

Единственным правильным правовым ответом нашим должен стать выход из Совета Европы. И более того, пора перестать вообще обращать внимание на Европейский суд по правам человека".