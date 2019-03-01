Карикатуристы нарисовали комикс, почему на Украине страшно быть артистом, у которого есть гастроли в России

Иллюстраторы за счет нарисованного комикса подчеркнули, каким нападкам подвергаются украинские артисты, которые поддерживают нейтралитет и ездят на гастроли в Россию к свои поклонникам.

Иллюстраторы, использовав популярный в голливудских фильмах и комиксах сюжет, где люди сидят в кружках анонимных "..." и рассказывают о своих проблемах, показали проблемы артистов на Украине.

Карикатуристы показали с помощью рисунка, что никто так не осуждается на Украине из своих граждан, как артисты, которые ездят на гастроли в России. При этом о предпринимателях, имеющих свой бизнес в Росссии, как о тех, кто промышляет контрабандой, не отзываются так резко, считают карикатуристы.

Напомним, что 27 февраля 2019 года стало известно, что Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019″ из-за "чрезмерной политизации" процесса национального отбора.

Отобранная для конкурса исполнительница Maruv не захотела подписывать контракт с НОТУ, поскольку в нем содержится ряд крайне политических требований к конкурсанту. Далее она выступила с комментарием, что в целом не согласна на выдвинутые ей кабальные условия, даже если опустить запрет на гастроли в России. " Я — музыкант, а не бита на политической арене", — высказала свою позицию девушка.

Точно: pic.twitter.com/b9Wj6aMHsd — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 28 февраля 2019 г.

Коммментарий MARUV предсотавлен ТАСС.