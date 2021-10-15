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Карибский кризис: Мир оказался в 20 минутах от ядерной войны

15 октября 2021, 09:45  •  45 • Политика
В течение нескольких дней в октябре 1962 года мир находился в шаге от ядерной войны, которая могла начаться между США и СССР. Этот период вошёл в мировую историю под названием "Карибский кризис". На тот момент Советский Союз имел на Кубе ракеты, способные буквально за 20 минут долететь до Америки, что грозило бы катастрофическими последствиями.
Период с 16 по 28 октября 1962 года историки называют "Октябрьский кризис". В США распространено название "Кубинский ракетный кризис". Но в народе события этого времени называют ещё проще - Карибский кризис. Время, когда мир оказался на грани ядерной войны, которую могли бы начать две мировые державы - США и Советский Союз.
Судьба, без преувеличения, всего мира тогда решалась в кабинетах главы Советского Союза - первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва и президента США Джона Кеннеди.
Напряжённое противостояние между Москвой и Вашингтоном, вызванное размещением американцами ракет средней дальности в Турции (под угрозой оказалась Москва - на удар по столице СССР, наносимый с территории Турции, понадобилось бы несколько минут - с учётом подлётного времени ракеты), а затем усиленное тайной переброской и размещением на Кубе советских военных и оружия, включая ядерное. Подлётное время советских ракет до Америки составляло 20 минут.
Такой внезапный паритет озадачил американских военачальников и главу Белого дома. Поэтому немедленный бомбовый удар Штаты отвергли, хотя и рассматривали лишь военные меры, а не дипломатические в качестве "ответки".
На тот момент полномасштабное вторжение повлекло бы за собой ядерный удар со стороны СССР, что обернулось бы катастрофическими последствиями. Агентурные данные ЦРУ не отображали полный масштаб размещённого на Кубе советского оружия.
Любопытный факт: именно после разрешения Карибского кризиса советскими и американскими спецслужбами было предложено установить между Вашингтоном и Москвой прямую телефонную линию, чтобы лидеры могли напрямую связаться друг с другом в экстренных случаях по "красному телефону".

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