Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные? • 223 • Аналитика © AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell Американские СМИ по-прежнему полны Украиной. Они попытались притянуть эту тему даже к переговорам России и США в Женеве. Девяносто тысяч… нет, сто тысяч российских военных на границе с Украиной… нет, уже сто двадцать пять тысяч, потом восемнадцать сценариев отпора России, тридцать тысяч одних курьеров… В общем, гвалт стоит оглушающий. Жителям США усердно внушают, что если военный конфликт с Россией и произойдет, то это случится где-то в небывалой дали. Где-то там, за тысячами километров, за морями и океанами лежит страна Юкрейн, которую никто и на карте-то найти не умеет. Она доблестно сражается с московским тираном, а американцы посылают ей лучи добра и джавелины вперемешку. Кстати, ровно так же подается и возможное противостояние с Китаем. Оно якобы будет происходить в далеком и экзотическом регионе, а к городам США даже и не приблизится. Очередная война где-то там. На самом деле, война вполне может прийти и на территорию Соединенных Штатов. В обороне страны существует большое число уязвимостей. В нормальном демократическом государстве стоило бы это дело широко обсудить — и сейчас для этого самое подходящее время. Но нет, в новостном меню такое блюдо отсутствует. Обсуждают эти уязвимости исключительно американские военные в своих специализированных изданиях. Широкая публика продолжает глотать голливудские байки про то, как доблестные американские морпехи закидают панамками… кого там положено закидывать? Русских, китайцев, иранцев? А, ну конечно, инопланетян. Американские военные тем временем высказывают серьезную озабоченность новейшими русскими изобретениями. Это для нашей светлоликой общественности гиперзвуковое оружие просто "мультики Путина". А вот в Министерстве обороны США их опасаются всерьез, признавая, что против лома нет приема. Или как формулируется это в "Обзоре противоракетной обороны" Минобороны США от 2019 года: "Активная противоракетная оборона <…> сама по себе не поможет США <…> победить в конфликте. Учитывая преимущество потенциального противника с его огромным ассортиментом ракет по сравнению с нашим ограниченным набором средств обороны, США должны…" улучшить, инвестировать, развить и так далее. О том же полгода назад докладывал командующий Северным командованием США Глен Ванхерк, назвавший нашу страну главной угрозой для Белого дома. "Они (в смысле, Россия. — Прим. автора) создали такие возможности, которых еще двадцать лет назад просто не существовало… Это крылатые ракеты, которых не видят радары, и тихие подлодки, которые ничем не хуже наших подлодок". Или возьмем ту же Венесуэлу. Американские журналисты изрядно повеселились, услышав от нашего дипломата Сергея Рябкова, что не исключается использование территорий стран Латинской Америки для осуществления военного давления на США. Однако в декабре 2018 года появление наших бомбардировщиков Ту-160 на Венесуэле у американских военных никакого веселья не вызвало. Причем прилетели самолеты аккурат после провала очередной попытки Белого дома свалить лидера страны Николаса Мадуро. Сотрудники главного аналитического ведомства американского Минобороны — Rand Corporation — пришли тогда к печальному выводу, что Штатам особенно нечем воздействовать на Венесуэлу, если она продолжит свое военно-техническое сотрудничество с Россией. На размещение в Боливарианской республике обычных вооружений можно было бы отреагировать санкциями. Однако эта бедная, но гордая страна и так обложена санкциями по самое не балуйся. А как ответить на размещение там ядерного оружия? Если припаркуется, допустим, российская подлодка с полным боекомплектом? Вы не поверите, но здесь американским властям предлагалось изобразить глубокую озабоченность. И это, собственно, все. Очень болезненным для американских партнеров может стать и возобновление нашего военно-технического сотрудничества с Кубой. Опять-таки американцы не любят об этом говорить: память о Карибском кризисе, похоже, травмировала их на десятилетия. Однако еще два года назад влиятельное британское издание The Spectator предупреждало Штаты об опасности военного союза России, Кубы и Венесуэлы – мол, этим странам в партнерстве "все время удается обыгрывать США на их заднем дворе". В списке озабоченностей американских военных мы не найдем "вмешательства в выборы", анекдотов про Петрова и Боширова и прочего русофобского треша. У оборонных ведомств США есть куда более серьезные поводы для тревоги. Вот буквально только что Rand Corporation порадовала нас отчетом о положении дел в американской ядерной "триаде". Если коротко, там все очень запущено. Все последние двадцать лет, когда Россия спешно перевооружалась и модернизировала свою армию, Соединенные Штаты мирно дрыхли на лаврах "победы" в холодной войне. Как результат, их "минитмены", произведенные более полувека назад, буквально дышат на ладан. Срок их службы давно истек и многократно продлевался. И ракеты, и вся их инфраструктура предельно, безнадежно изношены. Сегодня ремонтники привозят с собой по два-три комплекта оборудования в надежде, что заработает хоть что-то. Эти откровения, кстати, проливают свет на то, почему администрация Байдена так стремительно и безропотно, безо всяких дополнительных условий продлила договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях. Не раз возникали идеи создать новые ракеты на замену давно отслужившим свое минитменам. Сейчас такая программа и впрямь появилась: новые МБР планируется пустить в серию в 2030-2036 годах. Однако модернизации американской оборонки сильно мешает раскол в верхах. Даже по поводу новых МБР были большие споры. Существует влиятельная точка зрения, согласно которой наземные системы запуска ракет вообще не нужны и США вполне могут ограничиться бомбардировщиками и подлодками. Но ведь и там тоже царит сплошной винтаж. Подлодки класса "Огайо" планируется сдавать в утиль и заменять их новыми класса "Коламбия", однако в реальность этот проект воплотится не раньше 2031 года. Бомбардировщик B-52H впервые сошел с конвейера в 1962 году и сегодня, как мягко выражаются аналитики, "демонстрирует эффект возраста". Его младшего брата B-2 тоже планируют менять. Нет, мы не будем уподобляться американским партнерам и называть их страну "Верхней Вольтой с ржавыми ракетами". Это глупо и вульгарно — осыпать оскорблениями сильного противника. Нельзя, однако, не задаться вопросом: а как, собственно, с таким багажом армия США собирается противостоять России и Китаю с их модерновыми армиями и суперсовременными вооружениями? Похоже, некоторое понимание этих реалий на Западе потихоньку настает. Журналисты и эксперты уже предлагают Вашингтону свои версии того, как можно элегантно сдать позиции, не потеряв при этом лицо. Внезапно выясняется, что никто и никогда не собирался принимать Украину и Грузию в НАТО. Та вы шо? Та оно нам надо? Американская внешняя политика сегодня – это одесский привоз во всей красе. В пяти стадиях принятия Штаты быстренько проскочили от отрицания к торгу. Мы вам — отсутствие ракет в Европе, а также Украину и Грузию, но им при этом скажем, что это не всерьез, а понарошку, а вассалам объясним, что это тоже понарошку, но вообще-то нам ни Украина, ни Грузия даром не нужны, берите-берите. Что ж, осталось две стадии. Сначала депрессия — чтение отчетов оборонных ведомств США вполне способно обеспечить ее американцам. Ну а потом — неизбежно — принятие всех условий России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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